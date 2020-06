Unter Drogen: Mann baut Wildunfall bei Rostock – fünf Frischlinge tot

Rostock

Zu einem Wildunfall ist es am späten Mittwochabend in der Hinrichshäger Straße in Nienhagen bei Rostock gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ist ein Mann in eine Rotte frisch geborener Wildschweine gefahren. Vier Frischlinge waren sofort tot. Ein weiteres Jungtier musste von den Beamten an der Unfallstelle erlegt werden, um es von seinem Leid zu befreien.

Drogenvortest positiv

Laut Polizei entstand während der Unfallaufnahme der Verdacht, dass der 33-jährige Fahrer, ein Pole, unter Drogen stand. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine und Cannabis. In seinem Rucksack fanden die Beamten außerdem betäubungsmittelähnliche Substanzen. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Von OZ