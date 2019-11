Unter Müll verborgen: Schüler erforschen Bunker-Geschichte bei Warnemünde

Warnemünde

Am Dienstag haben Schüler der Nordlicht-Schule begonnen, einen alten Bunker an einem Betonplatten-Pfad zwischen Diedrichshagen und Elmenhorst-Lichtenhagen freizubuddeln. Dies machen sie im Rahmen eines Geschichtsprojektes ihrer Schule. Öffnen dürfen sie den Bunker jedoch noch nicht. Das Ordnungsamt sieht Gefahr für das Tierwohl.

Oft fährt der Sport- und Geschichtslehrer der Nordlicht-Schule, Lutz Müller, den Pappelweg entlang. Immer wieder fasziniert ihn ein grün-gelb vermostes Betongebilde am Wegesrand. Lange Jahre war der 63-Jährige ehrenamtlich in der Kriegsgräberfürsorge tätig und weiß, wie es ist, die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs nicht nur theoretisch zu erlernen. „Ich will Geschichte für meine Schüler erlebbar machen“, sagt Müller.

Recherchearbeit führt zu Erkenntnissen

Bereits seit Wochen beschäftigt sich sein Kurs aus Siebent- und Neuntklässlern mit dem Bunker am Wegesrand. „Wir haben bereits herausgefunden, dass es ein DDR-Bau aus den sechziger Jahren ist. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Beobachtungsstelle Typ A“, sagt Schüler Rafael Seidler. Er besucht die achte Klasse der Nordlicht-Schule. „Ich bin sehr an Geschichte interessiert und es macht Spaß. Ich habe noch nie einen Bunker gesehen.“

Mit Spitzhacke und Schaufeln graben die Schüler den Eingang frei. Neben viel Erde holen sie haufenweise Steine, Schutt, Wurzeln und Müll aus der Eingangsöffnung und hieven den Unrat auf den vom Bauhof zur Verfügung gestellten Hänger. „Das ist mehr als wir gedacht haben. Das schaffen wir heute nicht alles“, sagt Lutz Müller nach knapp einer Stunde Arbeit. Eile brauchen die Nachwuchsforscher auch nicht zu haben, denn das Umweltamt hat eine Öffnung des Bunkers vor dem 31. März untersagt. „Es könnten dort Fledermäuse leben, die in ihrem Winterschlaf gestört werden“, sagt Nils Ibendorf.

Frühe Pläne für die Bunkeranlage

Ibendorf ist der Vorsitzende des Fördervereins „Denkmale Elmenhorst-Lichtenhagen“ und begleitet das Projekt der Schüler. „Sie sollen zu diesem Bunker alles selbstständig recherchieren und entdecken“, sagt der Hobby-Historiker. Bereits in den neunziger Jahren wurde der Bau einmal freigelegt. „Schon damals wurde er von Einwohnern aus der Umgebung als Müllplatz benutzt“, sagt Ibendorf. Dabei wurde deutlich, dass das Bauwerk über einen Telefon- und Stromanschluss verfügt. Nach der Freilegung wurde die Tür aus Angst vor Vandalismus jedoch zugeschweißt.

Warum sich ausgerechnet an dieser Stelle ein Bunker befindet? „Es ist der höchste Punkt in der Umgebung. Von hier aus hat man sowohl die Küste als auch die Stadt und das Land sehr gut im Blick.“ 2009 plante die Gemeinde die Stelle zu nutzen. Ein Aussichtsturm sollte dort einen noch besseren Überblick verschaffen und der Bunker zum Ausgleich zu einem Fledermausquartier umgebaut werden. Damals ging man noch von einem Bau aus dem Zweiten Weltkrieg aus. „Die Schüler konnten das bereits widerlegen“, sagt Lutz Müller.

Recherchearbeit und Zeitzeugenberichte

Ibendorf glaubt, dass man innerhalb des Bunkers nicht mehr viele Sachen finden wird, doch die Hoffnung bei den Schülern ist noch groß: „Es wäre schon toll, alte Fotos, Briefe, Bücher oder auch Werkzeug zu finden“, sagt der 14-jährige Niels Warnig. Doch wenn der Bunker freigelegt ist, dauert es ja noch ein paar Monate, bevor sie ihn offiziell betreten können. „So lange werden wir im Archiv forschen und wir hoffen, Zeitzeugen zu finden, die uns etwas über die Geschichte der Anlage erzählen können“, sagt Lutz Müller.

Zeitzeugen gesucht Die Schüler und der Förderverein Denkmale Elmenhorst/ Lichtenhagen freuen sich über Hinweise aus der Bevölkerung. Wissen Sie etwas zur Verwendung oder gar Errichtung des Bauwerkes? Dann melden Sie sich direkt bei der Schule (Tel.: 0381 38141460) oder beim Förderverein Denkmale Elmenhorst/ Lichtenhagen e.V. (Tel.: 0381 128 278 0).

Von Moritz Naumann