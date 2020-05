Unter Volldampf: Dieser Rostocker schafft sich seine Welt, wie sie ihm gefällt

Rostock

Nächster Halt Hauptbahnhof: Kaum hat der Schaffner zu seiner Pfeife gegriffen, nimmt die Lokomotive auch schon Fahrt auf. Dampfend und schnaufend rollt sie los – wird immer schneller und schneller, bis sie ihre Höchstgeschwindigkeit erreicht. Kurz bevor die nächste Haltestelle in Sicht ist, kündigt sie sich mit einem lautstarken Tuten an.

„Ich könnte stundenlang dabei zusehen, wie die Züge ihre Bahnen drehen“, gesteht Uwe Rothenburg. Dafür muss der Rostocker nicht einmal das Haus verlassen. Denn: In seinem Keller hat er sich eine ganz eigene Welt im Maßstab 1:87 geschaffen. Hier funktioniert so manches unkomplizierter als im wahren Leben.

Anzeige

Erinnerungen hinter Glas

Seit seinem sechsten Lebensjahr befasst sich der 63-Jährige mit dem Sammeln von Modell-Fahrzeugen. „Mein Vater hatte eine eigene Tischlerei, in der ich als Kind viel Zeit verbracht und auch mal mit angepackt habe“, berichtet Rothenburg. Damals wie heute hat er leidenschaftlich gerne gewerkelt. Als Jugendlicher verdiente er sich sein Taschengeld mit dem Wegbringen von Altstoffen. „Mit dem Erlös habe ich mir immer neue Modell-Autos gekauft“, erzählt er.

Weitere OZ+ Artikel

Das Plastemodell eines Ikarus-Busses war Uwe Rothenburgs erstes Modell, das er sich selbst gekauft hat. Quelle: OVE ARSCHOLL

Mittlerweile befinden sich mehr als 300 Miniatur-Fahrzeuge in seinem Besitz. Eines davon hat nicht nur einen ganz besonderen Platz in seinen prall gefüllten Vitrinen, sondern ebenfalls in seinem Herzen bekommen. Es handelt sich dabei um einen Ikarus 66 – ein ungarischer Omnibus, der von 1955 bis 1973 produziert wurde.

2,66 Mark hat der Rostocker seinerzeit dafür bezahlt. Heute muss man für solch ein begehrtes Objekt etwas tiefer in die Tasche greifen. „Der Marktpreis liegt aktuell bei etwa 60 Euro. Weil das aber das erste Modell ist, das ich mir gegönnt habe, ist der emotionale Wert für mich wesentlich höher.“

Geteilte Leidenschaft, doppelter Spaß

Ursprünglich beschränkte sich der Rostocker lediglich auf das Sammeln von Autos. Seit der Geburt seines Sohnes vor 36 Jahren füllen sich die Regale allerdings auch mit Eisenbahnen. „Ich musste mit meiner Frau hart verhandeln, bevor ich die erste Dampflok der Firma Piko kaufen konnte“, sagt Rothenburg und lacht. Die Anschaffung hat er nie bereut. Ganz im Gegenteil: „Ich genieße es, dass mein Sohn diese Leidenschaft teilt und mich immer wieder motiviert, etwas Neues auszuprobieren.“

Neuer Newsletter der OZ: Alles rund um Urlaub in MV – hier anmelden

Gemeinsam mit seinem Ältesten hat er unzählige Stunden damit verbracht, Landschaften zu entwerfen und diese zunächst im Schlafzimmer und später im Keller nachzubauen. Während zu Beginn alles noch analog funktioniert hat, können heute zwei der drei Ringe digital betrieben werden. „Das hat mein Sohn zusammen mit einem Schulfreund organisiert“, erzählt der 63-Jährige stolz.

Mit Liebe zum Detail

Wenn Rothenburg seinen Zügen dabei zuschaut, wie sie unter Volldampf zwischen den bedacht platzierten Miniaturhäusern umherkurven und an den kleinen Menschen vorbeiziehen, bringt ihn das auf neue Ideen. „Ich denke stets darüber nach, was ich als Nächstes verändern kann“, verrät er.

„Als Modellbauer ist man nie fertig. Sobald man also ein Projekt beendet hat, beginnt ein weiteres. Es geht nun einmal ums Basteln.“ Aus genau diesem Grund hat er vorsichtshalber immer einen Zettel und Stifte parat. So kann er all seine Visionen blitzschnell zu Papier bringen.

Mit viel Liebe zum Detail hat der Modellbauer seine Anlage gestaltet. Quelle: OVE ARSCHOLL

Da der Rostocker Fahrzeuge aus allen möglichen Epochen besitzt, wechselt er die Aufstellung auf seiner Anlage jedes Jahr. Eine Vermischung der Zeitalter kommt für ihn nicht infrage. „Ich möchte, dass alles so realistisch wie nur möglich ist. Da muss jedes Detail stimmen.“ Wer genau hinschaut, kann hin und wieder die Rostocker Straßenbahn aus früheren Jahren erblicken.

Saisonverlängerung wegen Corona

Dem Fahrspaß widmet sich Rothenburg fast ausschließlich in den kalten Jahreszeiten, wenn das ungemütliche Wetter nicht mehr zum längeren Verweilen an der frischen Luft einlädt. Im Frühling deckt er alles ab, säubert die Fahrzeuge und verstaut sie sicher hinter Glas. „Der nächste Fahrplan startet dann wieder im Herbst – normalerweise zumindest.“

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergegangenen Einschränkungen hat sich der Hobby-Modellbauer dazu entschieden, die Saison in diesem Jahr zu verlängern. „Wenn man eh die meiste Zeit zu Hause sitzen muss, kann ich weiterbasteln. Das ist zumindest sinnvoller, als nur vor dem Fernseher zu hocken. Modellbau fördert immerhin die Kreativität und Fingerfertigkeit. Einfach ein tolles Hobby.“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mehr zum Thema:

Von Susanne Gidzinski