Versteckt beim SS-Offizier: Holocaust-Überlebende berichten in Rövershagen

Rövershagen

Es ist ein Wunder, dass Miriam (89) und Israel Bruderman (92) seit 68 Jahren ein Paar sind. Getroffen haben sie sich in Israel. Sie stammt aus der Eifel, er aus der damaligen Tschechoslowakei. Sie sind Juden, das eint sie. Ebenso, dass beide und ihre Familien unter dem Terror des deutschen Nazi-Regimes gelitten haben.

Diese Zeit, in der Millionen Menschen europaweit von Deutschen und ihren Helfern ermordet worden sind, haben Miriam und Israel Bruderman überlebt. Auch dies eint sie. Wie sie jedoch überlebt haben, das ist ihnen auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise gelungen.

Schüler besuchten Zeitzeugen in Israel

Über ihre Schicksale haben Miriam und Israel Bruderman – begleitet von ihrer Tochter Judith Or-Shani (64) – am Dienstag mit Schülern, Lehrern und Gästen in der Europaschule Rövershagen gesprochen. Mitglieder der Projektgruppe „Kriegsgräber“ an der Schule unter Leitung von Lehrerin Petra Klawitter hatten Miriam und Israel Bruderman in den letzten beiden Jahren mehrfach besucht. Dabei hatten sie unter anderem mit Miriam an der deutschen Fassung ihrer Autobiografie gearbeitet. Am Dienstag verschenkte die Autorin ihr Buch „Zwischen Dornen und Blüten“ an die Schüler.

„Das war beeindruckend, wie Siggi Grünberg seine traurigen Geschichten erzählt hat – auf eine lustige Art und Weise“, berichtet Schülerin Lana Grewe (17), die im April in Israel war und Zeitzeugen befragt hat. Quelle: Dietmar Lilienthal

Lana Grewe (17), Schülerin der 12. Klasse, gehört zur Projektgruppe. Sie war im April in Israel, um dort Zeitzeugen zu befragen, etwa die Brudermans und Siggi Grünberg. „Das war beeindruckend, wie er seine traurigen Geschichten erzählt hat – auf eine lustige Art und Weise“, berichtet sie. Auch Miriam und Israel Bruderman seien lieb und herzlich. Als sie gefragt wurden, ob sie noch Albträume von den schrecklichen Erlebnissen hätten, lautete die Antwort: „Das Leben geht weiter.“

Schüler sichtlich beeindruckt

Die 120 Jugendlichen aus vier zehnten Klassen des Rövershäger Gymnasiums sowie zehn Schüler vom Jahn-Gymnasium Greifswald waren offensichtlich rasch beeindruckt von den Worten Miriam Brudermans. Geboren wurde sie in Schleiden, einer Stadt in der Eifel, im heutigen Nordrhein-Westfalen. Ihr Vater sei Religionslehrer gewesen, ihre Mutter Köchin, sagt sie.

Anfangs hätten sie und ihre Schwester – dort die einzigen jüdischen Kinder – die katholische Schule besucht, ab 1938 sei ihnen das verboten worden. Nach der Reichspogromnacht am 9. November 1938 habe sich die Situation der Familie deutlich verschlechtert. 1939 sei sie nach Berlin gezogen. „In der großen Stadt war es einfach sicherer für uns.“

Jüdisches Mädchen findet Schutz bei Nazi-Familie

Aber auch dort sei es dann für jüdische Menschen immer gefährlicher geworden: 1941 wurden alle jüdischen Schulen geschlossen und die Deportationen der Juden begann. „Ich war damals nur ein Kind, das leben wollte“, erzählt Miriam Bruderman.

Ihre Eltern schickten sie 1942 in das Dorf Kaulsdorf, ein Ortsteil von Berlin, zur Familie Glaser. Die Zwölfjährige hat bei Maria und ihrem Mann Erich für zwei Jahre ein sicheres Heim gefunden – trotz der harten Arbeit, die sie nach und nach in Haushalt und Schweinestall verrichten musste. Und was unglaublich klingt: obwohl Erich Glaser Nazi und bei der SS war und oft SS-Offiziere ins Haus gekommen waren, erzählt Miriam Bruderman. „Mir gegenüber hatte er ein goldenes Herz.“

Mit falschem Ausweis zur lebensrettenden OP

Das Mädchen wurde als Tochter seiner verstorbenen Schwester ausgegeben. „Beide wussten aber, dass ich Jüdin war.“ Die Familie Glaser habe sie gerettet, weiß sie. Warum sie das getan haben, danach konnte Miriam Bruderman die Glasers nie fragen.

In dieser Zeit seien Mutter und Tante in Berlin geblieben, der Vater sei nach Magdeburg gezogen. „Eines Tages wurde meine Mutter schwer krank und musste zum Arzt“, erzählt sie. Als Jüdin? Unmöglich.

Eine Nachbarin hatte die rettende Idee: „Meine Mutter erhielt die Papiere einer Frau, die ihr ähnlich sah“, berichtet Miriam Bruderman. Die Frau habe eine Flasche Schnaps bekommen, die Mutter wurde operiert und gerettet.

Voller Saal: Insgesamt 130 Schüler lauschen den Erinnerungen von Miriam und Israel Bruderman an der Europaschule in Rövershagen. Miriam stellt dort ihre Autobiografie vor. Quelle: Dietmar Lilienthal

Familie bei Greifswald nimmt Jüdin auf

Für Miriam beginnt im Januar 1945 eine weitere Etappe ihrer Odyssee – die letzte unter Lebensgefahr, aber das weiß sie noch nicht. Die 15-Jährige wird von Mathilde Böckelmann und deren Familie in Pustow, einem Dorf nicht weit von Greifswald, aufgenommen. Miriam heißt wie in Kaulsdorf Margot Friedrich. Nur wenige Monate später hatten Soldaten der Roten Armee das Dorf besetzt. Dort habe sie dann auch ihren Vater wiedergetroffen, der mit russischen Soldaten nach Pustow gekommen war.

Zur Familie Böckelmann ist der Kontakt nach Kriegsende nicht abgebrochen. „Wir haben heute noch enge Beziehungen zur Tochter Christa und zur Enkelin Frauke“, berichtet Miriam Bruderman. So würden sie oft telefonieren, auch Treffen habe es bereits gegeben. „Viele Menschen haben mich und meine Familie gerettet“, betont sie. Nie habe sie ihren Lebensmut verloren. „Wir wollten leben!“ Und ihre ganze Familie habe überlebt.

Nazi-Verbrechen nicht vergessen

Dieses Glück hatte ihr Mann Israel Bruderman nicht. Seine ganze Familie sei aus einem Ghetto in der Tschechoslowakei in ein Todeslager gebracht worden. Die SS-Leute hatten zu ihnen gesagt, dass sie alle zum Arbeiten nach Deutschland kommen sollten. Stattdessen endete die Zugfahrt im KZ Auschwitz.

„Mein Vater und ich haben die Konzentrationslager überlebt“, sagt er. Israel Bruderman wurde zuerst im KZ Auschwitz und später in Buchenwald gequält. Seine Mutter und seine Schwester seien in einem litauischen Wald erschossen worden.

„Ich finde es gut, dass die Schule mit Zeitzeugen wie Miriam und Israel Bruderman zusammenarbeitet“, sagt Kenny Kutschan (16), Schüler an der Europaschule Rövershagen. Quelle: Dietmar Lilienthal

So etwas dürfe nie wieder passieren, appellierte Miriam Bruderman an die Schüler. „Solange Leute wie wir leben, die die Schoah erlebt haben, ist nichts vergessen.“

Für Zehntklässler Kenny Kutschan (16) ist es wichtig, dass junge Leute wie er aus der Geschichte lernen. „Ich finde es gut, dass die Schule mit Zeitzeugen wie Miriam und Israel Bruderman zusammenarbeitet“, sagt er.

Mehr zum Thema:

Attentat auf Adolf Hitler: Ausstellung in Prora ehrt Georg Elser

KZ-Häftling oder Nazi? Knochen eines „Cap Arcona“-Opfers werden in MV beigesetzt

Nationalpreis für Holocaust-Überlebende Anita Lasker-Wallfisch

Von Bernhard Schmidtbauer