Rostock

Für die in Rostock geplante Klärschlamm-Verbrennungsanlage beginnt die Öffentlichkeitsbeteiligung. Mit der Auslegung im Rahmen des laufenden Genehmigungsverfahrens werde ein weiterer Schritt zur Realisierung des Projektes vorgenommen. „Durch die Klärschlamm-Verwertungsanlage wird es möglich sein, grüne Wärme für die Bürgerinnen und Bürger der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu liefern und das Restprodukt Klärschlamm am Ende der Abwasserbehandlung rechtssicher, kostenstabil und nachhaltig zu verwerten“, heißt es in einer Mitteilung der Klärschlamm-Kooperation MV, die die Errichtung der Anlage plant und in Betrieb nehmen will.

Die Inbetriebnahme der Anlage ist für das Jahr 2025 geplant. Antrag und Antragsunterlagen –einschließlich Kurzbeschreibung, UVP-Bericht, Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis, Ausgangszustandsbericht – sowie die bereits vorliegenden, entscheidungserheblichen behördlichen Stellungnahmen zum Vorhaben können nach Terminabsprache in der Zeit vom 7. Februar bis einschließlich 7. März im Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg in Rostock eingesehen werden. Die ausgelegten Unterlagen werden ab 7. Februar zudem im zentralen Internetportal des Landes Mecklenburg-Vorpommern unter www.uvp-verbund.de/mv veröffentlicht.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Klärschlamm-Kooperation Mecklenburg-Vorpommern GmbH ist ein Zusammenschluss von 17 abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaften, dazu zählen unter anderem Zweckverbände und Kommunen. Ziel des Unternehmens ist die Verwertung von Klärschlamm aus der Region in einer eigenen Mono-Verwertungsanlage. Zweck der Gesellschaft ist auch das Beschaffungsmanagement von Klärschlämmen, die überwiegend aus den eigenen Kläranlagen der Gesellschafter stammen sollen.

Von OZ