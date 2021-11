Unterricht in MV fällt wegen Lehrerstreik aus: Das sagen Rostocker Eltern und Schüler dazu

Rostock/Schwerin

Der Schulhof der St.-Georg-Grundschule in Rostock ist am Dienstagmorgen leer, nur vereinzelt laufen Schüler zum Backsteingebäude, wenige Eltern bringen ihre Sprösslinge bis zur Tür. „Da steht ja noch gar kein anderes Fahrrad“, sagt ein Erstklässler ganz erstaunt, als er wenige Minuten vor Beginn der ersten Stunde ankommt.

Grund für das fehlende Treiben auf dem Pausenhof ist der ganztägige Warnstreik im öffentlichen Dienst in Mecklenburg-Vorpommern. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat landesweit unter anderem Lehrer dazu aufgerufen, für eine bessere Bezahlung zu demonstrieren. Gefordert werden fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro, bei einer Tariflaufzeit von mindestens zwölf Monaten. Die Entgelte der Auszubildenden und Praktikanten sollen um 100 Euro monatlich erhöht werden. Der Tarifvertrag der Länder war bereits Ende September ausgelaufen.

„Corona rechtfertigt diese Lohnerhöhung umso mehr“

Verständnis dafür zeigt Sören Köhn, als er seinen Sohn zur Schule bringt. „Es sind berechtigte Forderungen. Mit ihrer Arbeit leisten die Lehrer einen relevanten Beitrag für unsere Gesellschaft.“ Dass der Großteil der Eltern den Streik unterstütze, zeige seiner Meinung nach, dass nicht viele die Notbetreuung in Anspruch nehmen. „Mein Sohn sagte, es kommen nur drei weitere Kinder seiner Klasse“, so der Vater. Eine Mutter sieht das jedoch komplett anders: „Ich arbeite auch in einem systemrelevanten Beruf, bekomme aber nicht mehr Geld und kann nicht streiken“.

„Jeder hat das Recht auf mehr Geld, aber das sollte nicht zulasten der Kinder sein“, sagt auch die Mutter der Erstklässlerin Naja. Fünf Lehrer der Grundschule streiken ihrer Kenntnis nach, von der ersten bis vierten Unterrichtsstunde ist die Notbetreuung angesetzt. Doch bei ihrer großen Tochter habe sie gemerkt, dass durch den Online-Unterricht in der Corona-Zeit auch viel Wissen nicht ordentlich vermittelt wurde. „Noch weniger Stunden sind nicht gut für die Kinder.“

Lehrer-Einstiegsgehalt bei rund 3840 Euro Rund 11 500 Lehrer und Lehrerinnen arbeiten in Mecklenburg-Vorpommern. Davon sind etwa ein Drittel verbeamtet, die allerdings nicht streiken dürfen. Grund für den Streik ist, dass die Arbeitgeber auch in der zweiten Verhandlungsrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder kein Angebot zu einer Lohnsteigerung vorgelegt haben. Das betrifft neben den Lehrern unter anderem auch Beschäftigte der Pflege oder der Polizei. Das Einstiegsgehalt für Lehrer in MV beginnt bei rund 3840 Euro pro Monat und endet, je nach Beschäftigungsjahren, bei knapp 5700 Euro brutto.

„Klar ist durch Corona schon viel ausgefallen, aber das hat mit dem aktuellen Streik nichts zu tun“, findet hingegen Angelique Leskau. Kristin Bartens, deren Sohn die erste Klasse der St.-Georg-Schule besucht, geht sogar noch weiter: „Corona rechtfertigt diese Lohnerhöhung umso mehr. Ich weiß, wie belastend der Wechselunterricht und das Testen an den Schulen ist, weil ich selbst Lehrerin bin“. Als Beamtin dürfe sie aber nicht mitstreiken.

400 Streikende aus ganz MV bei Kundgebung in Schwerin

Rund 400 Lehrer, Hochschulangestellte, Polizisten und Feuerwehrleute haben nach Angaben der GEW am Dienstagmittag bei einem Protestzug durch Schwerin und einer Kundgebung vor der Staatskanzlei ihrem Unmut Luft gemacht. Die GEW-Landesvorsitzende Annett Lindner fordert die Tarifgemeinschaft deutscher Länder auf, ein „wertschätzendes und verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen“. Klatschen allein reiche nicht. Der öffentliche Dienst müsse beim Gehalt ein Vorbild sein.

Landesweit hat es der Gewerkschaft zufolge zudem Aktionen von Lehrkräften vor Schulen gegeben. Auf ihrer Facebook-Seite zeigt die GEW unter anderem streikende Lehrer in Rostock, Jürgenstorf, Neuenkirchen, Sassnitz auf Rügen, Pasewalk, Greifswald und Möllenhagen.

Im Namen der Landesregierung versucht der neue Finanzminister Heiko Geue (SPD) die Position der Länder zu verteidigen. Die Arbeitsbedingungen hätten sich in der Pandemie durch die verstärkte Digitalisierung auch an einigen Stellen verbessert: „Bis zu drei Tage Arbeit in der Woche von zu Hause, das hat es noch nie gegeben in Mecklenburg-Vorpommern“. Mit Blick auf die große Zahl an Lehrkräften, die in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen, verwies Geue auf neu geschaffene Möglichkeiten zur Zahlung von Zulagen.

Schüler finden Unterrichtsausfall in Ordnung

Kurz vor der ersten Hofpause am Innerstädtischen Gymnasium in Rostock fahren mehrere Eltern-Taxis vor. Für einige Schüler sind aufgrund des Lehrerstreiks die erste und zweite Unterrichtsstunde ausgefallen. „Wir hätten ruhig Unterricht machen können“, findet eine Achtklässlerin, die gerade aus einem Auto steigt. „Aber ich kann die Lehrer auch verstehen.“ Auch Siebtklässler Jamie findet den Ausfall okay.

Eine Elftklässlerin, die ebenfalls erst zur dritten Stunde kommt, berichtet außerdem davon, dass Schüler der 10. Klasse aufgrund des Streiks einen Selbststudientag für ihre Präsentationsleistung eingeräumt bekommen haben. „Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das gar nicht so schlecht ist“, sagt sie und lacht.

Die nächste Runde im Tarifstreit ist am 27. und 28. November in Potsdam geplant. Ob es weitere Streiks und damit verbundenen Unterrichtsausfall an den Schulen in MV gibt, ist bislang unklar. Die Tarifkommission entscheidet das weitere Vorgehen anhand der Reaktion der Tarifgemeinschaft deutscher Länder.

