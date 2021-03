Rostock

Neugierig blickt Greta durch das Eingangstor am Rostocker Zoo. Die Vierjährige kann es kaum erwarten, dass sie endlich wieder auf das Gelände kann. „Ich mag die Pelikane, die Robben und die Pinguine“, sagt sie aufgeregt. „Und die Kurzohrrüsselspringer!“ Greta springt auf und ab. „Die sind so klein und niedlich und springen immer so rum. Aber sie sind sehr menschenscheu.“

Ihre Mutter Nicole Kehrhahn-von Leesen lacht. „Wir sind oft im Zoo. Das ist wirklich eine tolle Einrichtung und wir haben lange überlegt, ob wir eine Tierpatenschaft übernehmen“, sagt sie. Als der Zoo dann erstmals aufgrund von Corona schließen musste, hat die Familie ihr Vorhaben in die Tat umgesetzt. Die Wahl fiel auf die kleinen Kurzohrrüsselspringer. „Wir wollen bewusst ein Tier, das wenig Beachtung bekommt, unterstützen.“ Unabhängig von seiner Familie hat auch Sohn Lars Kehrhahn eine eigene Patenschaft abgeschlossen. „Ich habe mich für die Polarfüchse entschieden“, sagt der 16-Jährige, der die Unterstützung von seinem Taschengeld bezahlt.

Immer mehr Tierpaten

So wie Familie Kehrhahn geht es vielen Menschen in MV und von außerhalb. Immer mehr entscheiden sich für eine Tierpatenschaft im Rostocker Zoo. Die Zahl der privaten Paten hat sich im vergangenen Jahr von 270 auf 482 fast verdoppelt. „Viele Zoofreunde fragen uns, wie sie dem Zoo Rostock in diesen schwierigen Zeiten helfen können“, sagt Zoodirektor Udo Nagel. „Die Tierpatenschaften helfen uns sehr, diese außergewöhnliche Phase zu überstehen.“ So gab es unter anderem neue Patenschaften für die Galapagos-Riesenschildkröten, Erdmännchen und Lamas.

Freude über Wiedereröffnung

Am 8. März dürfen in Mecklenburg-Vorpommern die Außenanlagen der Tierparks wieder öffnen. „Greta hat bald Geburtstag und dann gibt es einen Ausflug“, verrät Vater Sönke Kehrhahn. Der Zoo sei eine wichtige Einrichtung für alle – es werde nicht nur viel für Kinder, sondern auch für Erwachsene viel geboten.

Über die Wiedereröffnung freut sich auch Holger Stein. „So geht es nicht nur den Tierpaten, sondern sicher allen Bürgern“, sagt er. „Gerade für Familien im Homeoffice bietet der Zoo noch einmal eine gewisse Abwechslung.“

Pate seit 2008

Der Rostocker hat bereits 2008 eine Tierpatenschaft übernommen. „Mein jüngster Sohn, der mittlerweile 23 Jahre alt ist, war immer ein großer Zoo-Fan und hatte irgendwann die Idee, dass wir mit einer Patenschaft unterstützen können“, sagt der Steuerberater. „Und seitdem sind wir Paten – auch wenn meine Söhne nicht mehr in Rostock wohnen, gehen sie heute noch gern in den Zoo, wenn sie hier sind.“

Die Wahl fiel auf die Wisente. „Es gibt einige Tiere, die im Rampenlicht stehen, aber wir wollten uns auf Tiere konzentrieren, die nicht so im Mittelpunkt sind und auch Unterstützung brauchen“, erklärt er. „Wenn man im Zoo ist und an dem Gehege vorbeiläuft, ist man schon ein wenig stolz.“ Einige Generationen dieser Tierart habe die Familie schon miterlebt. „Wenn neue Jungtiere geboren wurden, die wir uns dann ansehen konnten. Natürlich sind auch ein paar Tiere gestorben. Da wurden wir sogar angerufen“, sagt Stein.

Auch die Vogelgrippe stellt Zoo vor Herausforderungen

Im Zoo laufen derzeit die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung. „Wir sind natürlich erleichtert, dass wir öffnen dürfen. Wir erhalten täglich Anfragen von Besuchern, wie und wann es weitergeht“, sagt Zoo-Sprecher René Gottschalk. Tierhäuser müssen jedoch – trotz ausführlicher Hygienekonzepte – geschlossen bleiben. „Das stellt uns vor großere Herausforderungen.“ Eine weitere Hürde: Nicht nur die Corona-Pandemie erschwert den Alltag im Zoo. Zusätzlich beschäftigt die Mitarbeiter auch die Vogelgrippe. Die Vögel müssen separat und isoliert gehalten werden. „Diese Tiere werden erst einmal nicht zu sehen sein“, so Gottschalk. Nun müsse überlegt werden, wie die Maßnahmen umgesetzt werden, bevor in der kommenden Woche wieder Besucher aufs Gelände kommen. „Wir sind dabei, Regelungen aufzustellen.“

Verluste 2020 ausgeglichen

Durch die Schließung im Januar und Februar habe der Zoo mit hohen finanziellen Belastungen zu kämpfen. „Die Förderungen vom Land, von der Stadt, den Sponsoren und dem hohen Spendenaufkommen nicht zuletzt durch die Tierpatenschaften haben dazu beigetragen, dass wir für 2020 einen stabilen Wirtschaftsplan haben“, sagt der Zoo-Sprecher. Die Verluste von 2020 konnten ausgeglichen werden. „Nun stehen wir für 2021 erneut vor der Herausforderung. Aber wir haben mit der Öffnung im März ja einen Ausblick.“

Von Katharina Ahlers