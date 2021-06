Unterwasserkino und MRT: Neue Forschungen in Warnemünder Robbenstation

Warnemünde

Miro, Rüdiger, Gregor oder Filou: Die Seehunde und -löwen in der Robbenstation des Marine-Science-Centers auf der Ostmole in Rostock-Hohe Düne dürfen seit letzter Woche wieder besucht werden. Und die Meeressäuger registrieren durchaus, dass sie fortan wieder von vielen Augen beobachtet werden.

„Nachdem es im letzten November wieder zum Lockdown gekommen ist, haben wir schon erkannt, dass die Robben eine Veränderung wahrgenommen, dass sie vergeblich nach den Besuchern gespäht haben“, sagt Lars Miersch, technischer Leiter der Robben-Forschungs-Station. Dass sie jedoch das Publikum vermisst hätten, kann Miersch nicht bestätigen. „Sie haben es leidenschaftslos zur Kenntnis genommen“, sagt er und lacht.

Einnahmen überlebenswichtig

Viel wichtiger als für die Robben sei der Besuch für den Betrieb der Forschungsstation. „Wir finanzieren uns zu einem großem Teil durch die Besucher“, sagt Miersch. Einige der zwölf Mitarbeiter können demnach nur durch diese Einnahmen beschäftigt werden. „Wir brauchen mehr Personal als der universitäre Betrieb finanziert.“ Seit November hatte die Robbenforschungsstation für die Öffentlichkeit geschlossen.

„Wir hatten einen Notfallplan und feste Teams. Wir wollten keine Überschneidungen und damit riskieren, dass sich im Ernstfall mehr als eine Person mit dem Corona-Virus ansteckt.“ Das sei glücklicher weise auch gelungen. Zwischendurch ist auch nicht klar gewesen, ob sich die Tiere mit dem Virus infizieren können. „Mittlerweile wissen wir, dass eine Übertragung zwar nicht unmöglich aber unwahrscheinlich ist“, sagt Miersch.

Ein großer Schritt Richtung Normalität

Im Gegensatz zu letzter Saison könne man nun den Besuchern auch wieder mehr bieten. Es gebe zwar Maskenpflicht, Abstandsgebot und die Nachweispflicht eines Negativ-Tests oder eines Impf- oder Genesungsnachweises, aber eine starke Reduzierung der Besucherzahlen brauche es nicht mehr. „Wir durften damals nur zehn Leute pro Stunde rein lassen. Das waren dann 60 Menschen pro Tag. Das hat sich nicht gelohnt.“ Aktuell ist die Besucherzahl auf 40 Personen zur gleichen Zeit beschränkt.

Besucher der Robbenstation können die Forschung beobachten und mit ihrem Eintrittsgeld fördern. Quelle: Ove Arscholl

Damit macht auch die Robbenstation wieder einen großen Schritt in Richtung Normalität. Das Schwimmen mit den Tieren, Schnupperpraktikumstage und der Besuch ohne zeitliche Begrenzung sind aktuell wieder möglich. Noch seien die Besucherzahlen zwar überschaubar, dies sei jedoch auch dem Wetter der letzten Woche geschuldet. „Wenn es so heiß ist, gehen die Leute lieber an den Strand“, sagt Miersch.

MRT und Unterwasserkino

Dabei bieten sich den Besuchern bald zwei ganz neue Projekte, bei denen sie den Forschern über die Schultern schauen können. „Einerseits wollen wir die Tiere in einem MRT beobachten, während sie Aufgaben lösen“, sagt Miersch. Das MRT ist ein Bildgebungsverfahren, welches unter anderem ermöglicht, die Aktivität von Gehirnarealen zu untersuchen. Doch erstmal müssen die Robben an solch ein Gerät gewöhnt werden. Deswegen wird in der Forschungsstation eine Attrappe installiert, die dem Original in Optik und Geräuschkulisse sehr ähnelt.

Lars Miersch zeigt einen großen Monitor, der künftig unter Wasser die Partikelwolken simulieren soll. Quelle: Ove Arscholl

In einem weiteren Projekt wird im Robbenbecken ein großes Unterwasserkino installiert. „Damit wollen wir das visuelle System der Tiere überprüfen“, sagt Miersch. Man wolle herausfinden in weit Robben sich anhand der Partikel unter Wasser orientieren. Auf dem TV werden demnach Punktewolken dargestellt, die die natürliche Umgebung simulieren sollen.

Das Marine Science Center Das Marine Science Center gewährt seit 15. Juni wieder täglich von 10 bis 16 Uhr Einlass. Es zählt auf dem Gebiet der Meeressäugerforschung zu den weltweit führenden Forschungszentren. In innovativen Experimenten werden die Sinnessysteme und die kognitiven Fähigkeiten der Meeressäuger erforscht. Es ist innerhalb des Instituts für Biowissenschaften der Universität Rostock angesiedelt.

Von Moritz Naumann