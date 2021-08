Warnemünde/Tribsees

Etappe Nummer drei der OZ-Tour durch MV führte mich heute an zwei Orte, die wohl unterschiedlicher kaum sein können: Station Nummer eins war das Ostseebad Warnemünde. Traumziel vieler Urlauber, aber auch für Menschen, die gern am Wasser wohnen wollen. Halt Nummer zwei zwar später in Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen), wo Dutzende leer stehende Häuser das Stadtbild bestimmen.

Auch heute wollte ich wissen: Welche Themen interessieren die Menschen 38 Tage vor der Landtags- und Bundestagswahl und haben sie vor, Ihre Stimme abzugeben? So traf ich zunächst Egon Opitz an seinem letzten Urlaubstag an Warnemündes Strandpromenade.

„Politik geht wichtige Themen nicht an“

Er beschäftige sich intensiv mit der aktuellen Nachrichtenlage, so der Rentner, und er habe den Eindruck: „Die Politiker schaffen es nicht, wichtige Themen anzugehen und Probleme zu lösen. Nicht weil sie dumm sind, sondern weil sie äußere Zwänge und Abhängigkeiten haben.“ Der ehemalige Setzer erwähnt in dem Zusammenhang auch die Maskenaffäre, bei der einige Politiker während der Corona-Pandemie hohe Provisionen von Maskenproduzenten kassiert hatten.

Opitz ist zudem sicher: „Viele Menschen spüren, dass Ungerechtigkeiten zunehmen. Wir müssen aufpassen, dass die Schere zwischen arm und reich nicht immer weiter auseinandergeht. Es heißt ja, dass die Zahl der Millionäre während der Corona-Pandemie noch einmal stark zugenommen hat.“ Wird er wählen gehen? „Wissen Sie, ich bin Arbeiterkind und habe immer die SPD gewählt. Aber nun?“ Er wisse es noch nicht.

Parteien müssen mit sozialen Themen überzeugen

Jenseits der Recknitz, im vorpommerschen Tribsees, treffe ich Ulrike Kramer. Sie beobachtet eine Chorprobe von Studenten, die hier versuchen, die Stadt zusammen mit den Einwohnern durch künstlerische Aktionen zu beleben. Die 64-Jährige sagt: „Ich finde toll, dass dieses Projekt viele junge Menschen in die Stadt bringt. Das hat mein Herz getroffen.“ Finanziert wird es vom Infrastrukturministerium unter Führung von Minister Christian Pegel (SPD). Wird das ihre Wahl beeinflussen?

Ganz so einfach ist es für Ulrike Kramer nicht. Die 64-Jährige sagt stattdessen: „Ich wähle auf jeden Fall eine Partei, die mich mit sozialen Themen überzeugt.“ Sie arbeitet bei einem Familiensozialprojekt und wisse aus Erfahrung: „Vieles ist schlecht gelaufen in der Pandemie. Viele Kinder sind nach dieser Zeit ganz still geworden und verarbeiten das alles gerade erst. Gern würden wir jetzt mehr für sie tun, auch mal einen Ausflug machen, doch das Geld dafür fehlt.“ Sie wolle sich die Wahlprogramme genau durchlesen und dann entscheiden.

Von Juliane Schultz