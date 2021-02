Rostock

Ein Stadtteil am Wasser mit Blick auf die Skyline von Rostock und immer einer frische Brise. Stattliche Villen schmücken die Straßen, Boote und Yachten das Wasser: Das ist Gehlsdorf. Viele Gehlsdorfer schätzen die Ruhe in dem Rostocker Stadtteil und die gemütliche, familiäre Atmosphäre. Vor allem Familien genießen hier das Leben und bewohnen Ein- und Mehrfamilienhäuser. Leerstand gibt es kaum.

Nicole Zimmermann wohnt seit einigen Jahren im Stadtteil und fühlt sich sehr wohl: „Es ist so schön heimelig hier“. Über Stationen in Hamburg und Stralsund kam die gebürtige Rostockerin in die Heimat zurück. 2017 eröffnete sie „Nicoles Tortenpassion“ und backt bis zu 55 bestellte Torten in der Woche – und das alleine. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ob Harry Potter, Einhörner oder Hansa Rostock – Nicole Zimmermann macht aus jedem Thema eine Torte. In Corona-Zeiten ist es, trotz ihres großen Einzugsgebietes von Kühlungsborn bis Stralsund, jedoch „etwas dünn“. Da kaum gefeiert wird, werden auch weniger Torten bestellt.

Nicole Zimmermann (36) backt Torten für Rostock und Umgebung. Quelle: Nicole Zimmermann

Gehlsdorf bietet Rostock-Feeling, nur ohne Trubel

Auch in der Bäckerei Mertins ist Corona derzeit zu spüren. Das Café der Bäckerei hat geschlossen und die Gaststätten und Hotels, die sonst mit Brot und Brötchen beliefert werden, sind zu. „Ich schätze unsere Kunden sehr“, sagt Mirko Mertins, Inhaber und Geschäftsführer der Bäckerei. „Wir haben viele treue Kunden und die begleiten uns auch in der schwierigen Zeit.“ Der geborene Rostocker lebt seit seiner Kindheit in Gehlsdorf, hat hier gelernt und dann das Geschäft übernommen: „Es hat sich angeboten und Selbstständigkeit hat mich schon immer interessiert“, erklärt er. Die Gehlsdorfer schätzen den Laden und trotz Pandemie kommen viele, um sich leckere Backwaren zu holen.

Auch Mertins lebt sehr gerne im Stadtteil. Sein persönlicher Tipp: der Moennichpark und das ehemalige Friedhofsgelände. 1887 erwarb Paul Moennich das rund 25.000 Quadratmeter große Gelände mit der Gehlsdorfer Villa (heute Villa Moennich). Was damals zum Privatgrundstück gehörte, ist heute als Park öffentlich zugänglich – und auch ein Spielplatz für Kinder wurde errichtet.

Der Friedhof wird nicht mehr genutzt, und zwischen den alten Bäumen könne man gut spazieren gehen. Die Hektik der Rostocker Innenstadt sei in Gehlsdorf nicht zu spüren – es sei ruhig. Die Konditorin sieht es ähnlich: Man wohne in Rostock, ohne den ganzen Trubel mitzubekommen. „Es ist sehr gemütlich hier, ruhig und man grüßt sich. Allgemein sind die Gehlsdorfer sehr aufgeschlossen“, sagt die 36-Jährige. Auch sonst habe man alles im Stadtteil – Edeka, Netto, Bäcker, Apotheken, eine Grundschule, Kindertagesstätten und Friseure.

Elektro-Solar-Personenfähre ab 2021

Wenn aber doch mal ein bisschen Trubel fehlt, geht es in die Stadtmitte. Eine Fähre verbindet die beiden Ufer der Warnow. Von Gehlsdorf geht es über die Warnow bis zum Kabutzenhof, was den Weg in die Innenstadt erleichtert und verkürzt. Ab Mitte 2021 soll die Fähre mit Solarenergie fahren. Die neue Elektro-Solar-Personenfähre wird dann bis zu 80 Personen und 15 Fahrräder transportieren. Gebaut wird der Katamaran von Ostseestaal in Stralsund. Mit einer Länge von 21 Metern und einer Breite von knapp sieben Metern soll die Fähre rund 95 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen.

Boote und Yachten

Wer jedoch lieber sein eigenes Boot nutzen möchte, ist in Gehlsdorf ebenfalls richtig. Unter anderem der See- und Segelsportverein der Hansestadt Rostock e.V. (SSV) und der Yachtclub Warnow e.V. sind im Ortsteil ansässig. Hier können sich Jollen-, Kutter- und Yachtsegler sowie Besitzer von Motorbooten und Motoryachten ihrem gemeinsamen Hobby widmen: dem Wassersport. Der SSV bietet Wanderfahrten und Jugendsegeln bis hin zum aktiven Regattasport.

Beim Yachtclub gibt es eine Slipanlage, eine Kreuzer- sowie eine Jollenhalle für die Jugendabteilung. In einer Werkstatt und einem Lackierraum kann gearbeitet werden. Wer sich lieber entspannen will, findet im Clubhaus mit Küche, Gastraum und einem großen Saal mit Außenterrasse seinen Platz. Auch ein Grillplatz unter Bäumen mit Blick aufs Wasser lädt ein.

Christian Schlamkow, Vorsitzender des Yachtclub Warnow e.V., schätzt die besondere Lebenssituation in dem „Stadtdorf“. „In vielerlei Hinsicht ist Gehlsdorf dörflich, doch die Stadt ist nie weit weg.“ Leider werde dieses Lebensgefühl durch „zunehmenden Verkehr und die damit verbundenen Probleme immer weiter zurückgedrängt.“ Besonders die Lage am Wasser ist für ihn aber ein Pluspunkt für den Stadtteil – und natürlich den Verein. Wenn er Gehlsdorf in einem Satz beschreiben müsste, wäre das für ihn sehr einfach: „Getreu dem Ortsbeirat mit feinem Humor: Gehlsdorf find ich irre!,“ sagt er.

Neben dem Wassersport gibt es in Gehlsdorf noch eine Schwimm- und eine Schießhalle, in denen man sich sportlich ausleben kann. Zurzeit jedoch nicht, denn sie sind wegen Corona geschlossen. Für die Kleineren sind Spielplätze Anlaufpunkte im Stadtteil.

Gut für die Nerven

Entspannung durch Sport ist gut für die Nerven – und mit Nerven beschäftigt sich auch das Zentrum für Nervenheilkunde der Universität Rostock im Süden von Gehlsdorf. Verschiedene Kliniken sind in Bereichen der forensischen Psychiatrie, Neurologie, Psychosomatik und Psychotherapie, sowohl im Erwachsenen- als auch im Kinder- und Jugendalter, tätig.

Michaelsdorf mit seinen stattlichen Villen Gehlsdorf hat eine Fläche von 6,5 Quadratkilometern. Pro Haushalt wohnen im Durchschnitt 2,11 Personen in Gehlsdorf. Im Jahre 1285 wurde Michaelsdorf (heute Gehlsdorf) erstmals urkundlich erwähnt. Ab 1913 war Gehlsdorf eine selbstständige Kirchgemeinde und wurde am 8. März 1934 eingemeindet. Gehlsdorf hat sich zum Ende des 19. Jahrhunderts zu einem beliebten Wohnviertel entwickelt. Das lag vor allem an der Lage direkt an der Warnow mit Blick auf die Hansestadt Rostock. Die Stadtbereiche Gehlsdorf und Biestow haben mit 1,2 Prozent den geringsten Anteil der Arbeitslosen von ganz Rostock. 2019 waren es in Gehlsdorf 39 Menschen. Gehlsdorf hat den höchsten Anteil an Kindern unter 15 Jahren. Es wohnen verhältnismäßig wenig Rentner, die 75 Jahre und älter sind, im Stadtteil. Das Durchschnittsalter liegt in Gehlsdorf bei 43,9 Jahren. Auch die Freiwillige Feuerwehr hat einen Standort in Gehlsdorf. Angefangen hat die Feuerwehr dort mit 12 Kameraden im Jahr 1962.

Eine besondere Kirche

Die Besonderheit der Gehlsdorfer Kirche ist kaum zu übersehen: Seit 2005 ziert die Außenwand eine große gemalte Glocke. Außerdem hat die Kirche keinen Turm und ist ein schlichter Anbau am alten Schulgebäude am Kirchenplatz. Was 1903 als Betsaal erbaut wurde und als Übergangslösung gedacht war, wird von der Gehlsdorfer Gemeinde bis heute als Kirche genutzt.

Von Kira Müller