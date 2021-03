Grevesmühlen/Upahl

Die Einzelhändler in Nordwestmecklenburg blicken derzeit gespannt nach Upahl und Grevesmühlen. Denn dort geht es unter dem Stichwort „Großgewerbezentrum Standort Upahl“ um den Bau eines Logistikzentrums für den Internetgiganten Amazon. Das Unternehmen wirbt bereits damit, dass jede Bestellung innerhalb von 24 Stunden beim Verbraucher angeliefert werden soll.

Damit das funktioniert, baut Amazon sein Netzwerk im Norden aus. Denn neben Upahl sind weitere Standorte in Schwerin, Rostock, Dummerstorf und Neubrandenburg geplant. In Schleswig-Holstein hat Amazon bereits investiert und unter anderem in Bad Oldesloe 2020 ein Verteilzentrum eröffnet. Viele Einzelhändler im Norden fürchten nun um ihre Geschäfte. Welche Auswirkungen das haben wird, sobald Amazon seine Logistik in Betrieb nehmen wird, lässt sich derzeit nicht sagen.

Investor stellt Vorhaben vor

Am Montag, 15. März, soll der nächste Schritt für die Investition in Upahl erfolgen. Auf einer nicht öffentlichen gemeinsamen Sitzung der Hauptausschüsse von Upahl und Grevesmühlen stellt der Investor sein Vorhaben vor. Das ist übrigens nicht Amazon selbst, die Grundstücke kauft und vermietet die P3 Logistic Parks, ein Immobilien-Entwickler und -Eigentümer mit Sitz in Frankfurt am Main. Amazon selbst hält sich im Hintergrund und antwortet auch auf Presseanfragen ausweichend mit dem Statement, dass man sich viele Optionen für neue Standorte im Norden offenhalte.

Kritik aus den Reihen der Grevesmühlener Stadtvertreter

Das kommt weder bei allen Stadtvertretern in Grevesmühlen noch den Gemeindevertretern in Upahl gut an. Einig sind sich die Kommunalpolitiker zwar im Großen und Ganzen darüber, dass die Erschließung eines neuen Gewerbegebietes – immerhin geht es um rund vier Hektar nördlich der A 20 – Vorteile für die Wirtschaft der Region bringe. Aber die Sorge um den regionalen Einzelhandel treibt auch viele der Fraktionsmitglieder um. Wie eine Nachfrage der Redaktion bei den Stadtvertretern in Grevesmühlen ergab, sind längst nicht alle Mitglieder für das Projekt. Ob sie am Ende die Investition verhindern können, ist offen. Der Termin am kommenden Montag gilt als wegweisend für das Projekt.

Vom Buchhändler zum Versandgiganten 1994 gegründet als reiner Buchversand, legte Gründer Jeff Bezos eine steile Karriere hin. Die Idee eines elektronischen Buchgeschäfts entstand zusammen mit dem Investor David E. Shaw, als Bezos in dessen Finanzunternehmen D. E. Shaw & Co. arbeitete. 1994 verließ er es, um die Idee allein weiterentwickeln zu können, und gründete noch im selben Jahr das Stammhaus – das US-amerikanische Mutterunternehmen Amazon.com – im US-Bundesstaat Washington als Onlinebuchhandlung (online bookstore). Im Juli 1995 verkaufte das Unternehmen auf seiner Internetplattform sein erstes Buch. Bereits 1996 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 15,7 Millionen US-Dollar und es steigerte ihn 1997 auf 147,8 Millionen Dollar. Der Sitz der Konzernzentrale ist Seattle im US-Bundesstaat Washington, die europäische Unternehmenszentrale und Verwaltungssitz befinden sich in Luxemburg. Im Januar 2021 erwarb Amazon elf Boing 737-300, um die Flugzeugflotte, die bis dahin aus geleasten Frachtflugzeugen bestand, um eigene Flugzeuge zu erweitern. Kurz darauf verkündete Jeff Bezos seinen Rückzug, der 57-Jährige tritt nach rund 27 Jahren einen Schritt zurück und übergibt den Vorsitz im dritten Quartal 2021 an seinen langjährigen Kronprinzen Andy Jassy, der die Cloud-Sparte leitet.

Verteilzentrum an der A 1 arbeitet seit Herbst 2020

In Bad Oldesloe, nicht einmal eine Autostunde von Grevesmühlen entfernt, ist deutlich zu sehen, wohin die Entwicklung geht. Im vergangenen Herbst wurde dort ein Verteilzentrum eröffnet. Die Eckdaten sind beeindruckend: 12 600 Quadratmeter Logistikfläche, inklusive 1100 Quadratmeter Bürofläche sind dort entstanden. Die zehn Meter hohe Halle ist bereits von der Autobahn aus zu sehen. Nach Angaben von Amazon sind dort rund 250 Arbeitsplätze entstanden. Etwa 500 Lieferfahrzeuge bringen die Pakete zu den Kunden, jedes fünfte davon fährt elektrisch. 50 000 Pakete pro Tag werden versendet. Auch in Bad Oldesloe war die Ansiedlung umstritten – und verlief ähnlich wie in Grevesmühlen. Statt Amazon verhandelte die Frankfurter Immobilienfirma mit den Grundstückseigentümern und der Kommune. Steuerlich ist die Ansiedlung für die Städte übrigens kein Gewinn. Wie der Konzern selbst mitteilte, gehe man im Fall von Bad Oldesloe von Gewerbesteuerzahlungen von jährlich maximal 30 000 Euro aus.

Neben Upahl plant Amazon allerdings noch weitere Standorte entlang der A 20 beziehungsweise in Mecklenburg. Neben Schwerin, Greifswald und Neubrandenburg sind zwei große Bauprojekte in der Region rund um Rostock im Fokus. Wie der Konzern auf Nachfrage der Redaktion im Februar bekanntgab, soll in der Gemeinde Dummerstorf ein riesiges Lager- und Verteilzentrum für den gesamten Nordosten entstehen, im Rostocker Nordosten – im Güterverkehrszentrum – soll ein eigenes Zustellzentrum errichtet werden. Beide Standorte sollen noch in diesem Jahr in Betrieb gehen, auf beiden Flächen wird bereits gebaut.

Schneller und effektiver zustellen

Mit dem Netzwerk will der Konzern noch schneller, noch effektiver werden. Wer als Amazon-Kunde den Dienst „Prime“ abonniert hat, kann schon heute viele Produkte bestellen, die dann am nächsten Tag geliefert werden. In Rostock soll es noch schneller gehen: Amazon plant, Bestellungen in der Hansestadt noch am selben Tag auszuliefern.

Und das funktioniert so: In Dummerstorf werden künftig mehrere zehntausend unterschiedliche Artikel gelagert. Bestellt ein Kunde aus Rostock ein Produkt, das vorrätig ist, geht die Ware im Schnellverfahren weiter ins neue Zustellzentrum – und wird von dort nach Hause gebracht. Ähnlich wie der Paketdienst DHL bietet auch Amazon eigene Paketboxen, in denen die Bestellungen in Abwesenheit zugestellt werden – die sogenannten „Locker“. Auch in Rostock sollen mehrere davon errichtet werden.

Kunden können Ablageort wählen

Auch den Dienst „Photo on Delivery“ wird das größte Unternehmen der Welt in Rostock einführen. Wer nicht zu Hause ist, wenn das Paket vom Internet-Riesen kommt, kann einen Ablageort wählen – im Carport etwa oder auf der Terrasse. Der Zusteller legt das Paket dort ab, macht ein Foto und der Kunde bekommt das per Mail oder direkt auf sein Handy. Zudem will Amazon es ermöglichen, dass Rostocker Kunden künftig vorab und auf die Minute genau erfahren, wann eine Lieferung kommt.

Worum es Amazon geht, daraus macht Robert Viegers, Vizepräsident von Amazon Logistics in Deutschland, keinen Hehl. Wie er vor wenigen Tagen gegenüber der OZ erklärte, will das Unternehmen mit den neuen Zentren in Rostock, aber auch den geplanten Bauten bei Greifswald, Schwerin und Neubrandenburg seine „Kapazitäten in der Lieferkette“ erhöhen.

