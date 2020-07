Urlaub an der Küste: Sandra Wenzel schwärmt von Rostock

Rostock

Sandra Wenzel und ihre Familie sind bereits zum zweiten Mal zu Besuch in der Hansestadt. „Damals hat es uns hier so gut gefallen, also kommen wir gern wieder“, sagt die 28-Jährige lächelnd. Zusammen mit Oma, Opa, Schwester und dem kleinen Sohn machen sie nun eine Woche Urlaub in Rostock.

Besonders der Zoo und Karls Erlebnis-Dorf sind ihnen gut in Erinnerung geblieben. Nun ist Zeit für einen neuen Besuch. Und da gefällt dem Quintett vor allem das Polarium. „Dieses Mal konnten wir die Eisbären und die Pinguine sehen“, freut sich die gelernte Physiotherapeutin aus Rheinzabern in Rheinland-Pfalz. Ein paar Pläne haben sie für den Rest des Urlaubs noch.

Ausflug nach Stralsund

„Wenn das Wetter mitspielt, wollen wir uns mal Stralsund anschauen“, verrät Wenzel. Und der Nachwuchs kann sich auf einen erneuten Ausflug ins Erdbeerland freuen. Zumindest, wenn das Wetter weiter so toll mitspiele. Aber da ist Sandra Wenzel hoffnungsvoll. „Bisher lief wirklich alles toll.“

Von Anna-Katharina-Fischer