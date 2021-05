Rostock

Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg hat die Regelung, den Tourismus in Niedersachsen zunächst nur für eigene Einwohner zu öffnen, außer Kraft gesetzt. In MV sollen ebenfalls zunächst nur Einheimische im Land übernachten können. Hotels und Pensionen öffnen am 7. Juni für Einwohnerinnen und Einwohner des Landes und in der Woche darauf auch für Gäste von außerhalb.

Mehrheit der Leser für Urlaub für alle

Nachdem diese Regelung in Niedersachsen nun gescheitert ist, haben wir unsere OZ-Leser gefragt, ob MV auch gleich für alle einen Urlaub im Land erlauben sollte. Die Meinung der 980 Teilnehmer der Umfrage ist eindeutig. Sie haben sich mit mehr als drei Viertel aller Stimmen (77,9 Prozent) für einen Urlaub für alle ab 7. Juni ausgesprochen. Etwa jeder Fünfte stimmte dagegen, dass auch Menschen aus anderen Bundesländern gleich wieder nach MV kommen dürfen.

Von OZ