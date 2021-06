Warnemünde

Als Tine Dettmann sich am Montagnachmittag am Warnemünder Kirchenplatz auf Corona testen lassen möchte, muss sie nicht lange warten: Nur wenige Sekunden nachdem sie den Zettel mit ihren Angaben ausgefüllt hat, hat sie das Stäbchen schon in der Nase. „Das ist erst mein zweiter Test in der gesamten Corona-Zeit“, sagt die Warnemünderin zuvor aufgeregt. Benötigt werde dieser für einen Friseurbesuch. Hinter ihr warten nur wenige Menschen.

Seit Freitag dürfen Urlauber aus allen Regionen Deutschlands wieder in MV übernachten. Doch der Alte Strom, die Promenade und auch der Strand sind zu Beginn der Woche trotz schönen Wetters verhältnismäßig leer. Das spiegelt sich auch in den Testzentren des Ostseebades wider, die die Tourismuszentrale in Kooperation mit der Bürgerschnelltest GbR geschaffen hat.

2500 Tests pro Tag möglich – Termin „ohne Problem“

Am Kirchenplatz lassen sich laut Mitarbeiterin Anne Neumann aktuell vorrangig Einheimische testen. „Wer einen Test benötigt, bekommt ohne Problem einen Termin“, sagt sie. Der Andrang sei in den vergangenen Tagen zwar etwas größer geworden, aber immer noch gut handhabbar. Eng werde es nur am Vormittag. „Dort kommen vor allem die Anwohner. Die Urlauber schlafen lieber aus und schauen entspannt am Nachmittag vorbei“, heißt es vom Team im Container weiter.

Laut Frank Holle, Geschäftsführer der Bürgertest GbR, sei seit dem Wochenende schon ein gewisser Druck durch die zusätzlichen Urlauber zu verspüren. „Wir sind aber noch lange nicht am Ende“, sagt er.

Testzentrum am Kirchenplatz am beliebtesten

Insgesamt drei Testzentren stehen aktuell in Warnemünde zur Verfügung: Neben dem Container am Kirchenplatz stehen noch weitere am Leuchtturm sowie auf der Promenade zwischen Hotel Neptun und Aja-Resort. In Markgrafenheide wurde außerdem ein Testzentrum auf dem Campingplatz errichtet. Damit können allein in Rostocks Ostseebädern 2500 Tests pro Tag durchgeführt werden.

Schnelltest in den Ostseebädern: So funktioniert es Wer sich in Warnemünde oder Markgrafenheide auf Corona testen lassen möchte, kann sich online bei einem der vier Testzentren unter www.buergertest-rostock.de für seinen Wunschtermin anmelden. Ist der Termin gebucht und der Test erfolgt, erhalten die getesteten Personen innerhalb kurzer Zeit – meist etwa 15 Minuten – eine Mail mit dem Ergebnis. Das Testzentrum am Leuchtturm ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Die Zentren auf dem Kirchenplatz, beim Hotel Neptun und in Markgrafenheide sind jeden Tag von 10 bis 16 Uhr erreichbar.

Am besten angenommen wird Frank Holle zufolge aktuell das Testzentrum am Kirchenplatz. „Das war auch unser erstes, das ist normal. Die anderen müssen sich erst noch etablieren“, sagt er. Doch was passiert nun, wenn noch mehr Urlauber nach Warnemünde strömen? Wie flexibel sind die Zentren im Ostseebad? „Wir sind sehr flexibel. Wir können das Personal erweitern und dann natürlich auch die Öffnungszeiten“, sagt Holle. Generell müsse aber auch jeden Tag einfach geschaut werden, wie sich die Verordnung in MV verändert.

Großes Verständnis bei Gästen für Test

Frank Martens, Direktor des Ringhotels Warnemünder Hof, ist mit dem ersten richtigen Urlaubswochenende dieser Saison zufrieden – auch wenn sein Haus wie viele andere nur mit halber Kapazität gestartet ist. „Die meisten unserer Gäste haben sich gut informiert und hatten bereits ein negatives Testergebnis dabei“, sagt er. Laut aktueller Landesverordnung ist dieser bei Anreise nach MV und alle 72 Stunden für Aktivitäten in geschlossenen Räumen notwendig.

Frank Martens vor dem Ringhotel Warnemünder Hof. Quelle: Johanna Hegermann

„Die wenigen Gäste, die keinen Test dabeihatten, haben wir dann nach Warnemünde zu einem der Testzentren geschickt“, erzählt Martens weiter. Dabei sei es eine große Erleichterung gewesen, dass im Container am Leuchtturm bis 20 Uhr Abstriche genommen werden. Das Verständnis für den Test bei Anreise sei bei allen Gästen sehr groß gewesen.

Fragezeichen bei Tests nach drei Tagen

„Fragezeichen gibt es aber noch immer bei dem notwendigen Test nach drei Tagen. Das bei allen Gästen zu kontrollieren, wäre ein enormer Mehraufwand“, sagt Frank Martens. Die Gäste in seinem Hotel würden über die Regelung informiert und erst kontrolliert, wenn sie eine Leistung in dem Haus in Anspruch nehmen, also beispielsweise im Restaurant im Innenraum zu Abend essen.

In der Residenz am Strande seien ebenfalls fast alle Gäste schon bei Anreise gut informiert gewesen. „Die meisten hatten ein aktuelles Testergebnis dabei oder sind bereits geimpft und haben uns ihre Nachweise dafür unaufgefordert vorgezeigt“, sagt Mitarbeiter Mike Trybull. Gäste, die länger als 72 Stunden in dem Hotel bleiben, hätte es aufgrund der recht kurzfristigen Öffnung bislang nur wenige gegeben. „Aber auch diese haben uns ihr neues Testergebnis direkt von allein gezeigt.“

Von Pauline Rabe