Warnemünde

Ab Freitag (4. Juni) geht es wieder los: Mecklenburg-Vorpommern öffnet sich für Urlauber aus allen Regionen Deutschlands. Wer am Wochenende spontan an die Ostsee reisen möchte, hat mancherorts Glück. Während der Sommerferien stehen die Chancen oft schlechter. Die OZ hat sich in Warnemünde umgehört, wie die Buchungslage dort ist.

Gute Chancen im Ringhotel Warnemünder Hof

Im Ringhotel Warnemünder Hof sind am kommenden Wochenende etwa die Hälfte der 113 Zimmer noch frei. „Dadurch, dass wir früher als ursprünglich geplant wieder starten konnten, sieht es für Kurzentschlossene hier gut aus“, sagt Direktor Frank Martens.

Ab 14. Juni, dem eigentlichen Startdatum nach der Corona-Zwangspause, ist das Hotel im Stolteraer Weg hingegen so gut wie ausgebucht. Wer also während der Sommerferien noch ein Zimmer im Ringhotel buchen möchte, sollte sich schnell informieren. In der Hauptsaison kostet eine Übernachtung in einem Doppelzimmer hier 160 Euro inklusive Frühstück.

Schlechtere Karten in zentraler Lage von Warnemünde

Direkt in Warnemünde ist die Buchungslage mehr angespannt: Das Hotel Belvedere am Alten Strom ist am kommenden Wochenende bereits ausgebucht. „Alle 19 Zimmer sind weg. Und das ist auch an allen folgenden Wochenenden so“, sagt ein Mitarbeiter. Unter der Woche aber haben Spontanbucher noch eine Chance: Hier seien meist drei bis vier der Zimmer noch nicht vergeben. Wer im Belvedere einkehrt, zahlt zwischen 150 und 195 Euro pro Nacht – je nach Zimmergröße und Ausblick.

Ab dem kommenden Wochenende fast immer ausgebucht ist das Parkhotel Seeblick im Strandweg von Warnemünde. „Bis August gibt es nur kleine Zwischenräume“, verrät eine Mitarbeiterin am Telefon. Und es könne natürlich immer sein, dass noch einer der Gäste storniert. Wer hier noch ein Zimmer buchen möchte, sollte sich also beeilen – und etwas Glück mitbringen.

Von Pauline Rabe