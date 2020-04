Urlaub trotz Corona: So bereiten sich Hotels in und um Rostock auf den Neustart vor

Rostock

Nachdem die Landesregierung ihren Stufenplan zur Wiederbelebung der Tourismusbranche während der Coronakrise vorgestellt hat, bereiten sich die Hoteliers im Großraum Rostock auf einen sanften Start in die Saison vor. „Fast alle Tagungen und Feierlichkeiten haben wir in den Herbst verschoben, so dass wir davon ausgehen, ab Herbst wieder volles Geschäft zu haben“, sagt der Inhaber des Trihotels, Benjamin Weiß.

Thies Bruhn, Geschäftsführer des Grand Hotels Heiligendamm, sieht Österreich als Vorbild für die weitere Entwicklung in Deutschland. Die Alpenrepublik sei Deutschland bei den Lockerungen ungefähr zwei bis drei Wochen voraus.

Anzeige

Hoteliers hoffen auf 50 Prozent Auslastung

Bruhn: „Die Hotels in Österreich rechnen damit, dass sie bei der Wiedereröffnung ihre Häuser bis zu maximal 50 Prozent auslasten dürfen. Wir bereiten uns auf ein ähnliches Szenario vor und hoffen, dass wir spätestens ab Ende Mai wieder Gäste empfangen dürfen.“ Auf diesen Termin arbeite das Grand Hotel hin. Derzeit werde das Haus zum Teil renoviert und herausgeputzt.

Weitere OZ+ Artikel

Trihotel-Chef Weiß sieht die Landesregierung auch über einen möglichen Neustart der Branche hinaus in der Pflicht: „Die Senkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent für die Gastronomie ist richtig, auch um anstehende Tariflohnerhöhungen auffangen zu können.“ Das Land müsse aber mehr tun, „als nur Kredite bereitzustellen. Mit einer höheren Verschuldung aus der Krise zu gehen, wenn man denn überlebt hat, das darf wirtschaftlich nicht das Ergebnis sein.“

„Ohne Finanzhilfe werden es die meisten nicht schaffen“

Guido Zöllick, Chef der Hotels Neptun in Warnemünde und Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, warnt: „Ohne direkte Finanzhilfen werden es die meisten unserer Betriebe nicht schaffen. Monatelang keine Umsätze bei weiterhin hohen Kosten, insbesondere hohen Pachten, verkraftet auch das gesündeste Unternehmen nicht.“

Weiß erwartet von der Landesregierung rasch einen konkreten Zeitplan. Bislang steht nicht fest, wann welche der fünf Stufen auf dem Weg zurück ins Business umgesetzt werden könnte. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) hatte den Fahrplan für die Tourismuswirtschaft am Donnerstag vorgestellt. Die fünf Stufen reichen von einer Einreiseerlaubnis für Zweitwohnungsbesitzer bis zur Rückkehr zum Tagestourismus und der Beherbergung auch internationaler Gäste.

Lesen Sie auch:

Von Benjamin Fischer