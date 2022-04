Urlauber in Börgerende: „Wir haben den Campingplatz vermisst“

Rostock

Perfektes Putzwetter auf dem Campingplatz in Börgerende: Was für andere Arbeit bedeutet, ist für Marco Gerhardt pure Entspannung und gehört für ihn dazu. Der Berliner ist zusammen mit seiner Frau einer der Dauercamper auf dem Platz direkt an der Ostsee, gelegen zwischen Heiligendamm und Warnemünde. Wie die beiden Berliner hat es zahlreiche Camper wieder auf den Platz gezogen. Zu Ostern war dort kein Fleckchen mehr frei, alle Plätze waren restlos ausgebucht.

In den ersten Tagen der Saison herrscht dort eine fast andauernde Betriebsamkeit, Ruhe finden Camper trotzdem. „Es verläuft sich. Wir können hier gemütlich vor dem Camper sitzen und bekommen von den Nachbarn eigentlich gar nicht so viel mit“, sagt Annett Paul. Sie stammt ursprünglich aus der Region, lebt aber seit Jahren in Neuss am Rhein. Von dort hat sie ihren Mann und die beiden Kinder für ein paar freie Tage an die Ostsee mitgebracht. Was ihnen besonders an Börgerende gefällt: „Es ist dicht dran an Rostock. In Evershagen wollen wir die Familie besuchen“, sagt Annett Paul.

Regelung 3G auf dem Platz, null G im Restaurant

Ein paar Meter weiter haben Katharina und Jens Kollat ihren Camper samt Vorzelt installiert. Sie bereiten gerade das Frühstück vor. Die beiden Niedersachsen haben sich Freunde für den Tag eingeladen, Jutta und Matthias Quandt sind mit Hund Ari vorbeigekommen. „In Börgerende sind wir zum ersten Mal. Der Platz hatte super Bewertungen, er ist sehr ruhig und sauber. Wir lieben die Ostsee, deswegen haben wir da nicht lange überlegt“, berichtet Katharina Kollat, während sie die Pfanne für das Frühstück vorheizt.

Frühstück auf dem Campingplatz Börgerende: Einen sonnigen Start in den Tag machen sich Jens und Katharina Kollat mit Jutta und Matthias Quandt (v.l.). Quelle: Frank Söllner

Knapp eine Woche bleiben sie, dann zieht es sie wieder weiter. „Wir sind auch gern in den Bergen“, sagt sie. Dafür haben sie und ihr Mann Jens aber schon ziemlich viel von der Ostsee gesehen – auf Rügen und dem Darß waren sie schon. Dass sie endlich wieder (fast) uneingeschränkt unterwegs sein können, erleichtert das Paar. „Wir haben das Campen im vergangenen Jahr sehr vermisst und freuen uns jetzt auf eine schöne Saison“, sagt Katharina Kollat.

Dass der Platz in Börgerende endlich wieder gefüllt ist, freut vor allem Inhaber Jan Schlutow. Im vergangenen Jahr war wegen der Corona-Pandemie der Ostertourismus noch nicht erlaubt. „Nun sind wir mit einer 3G-Regelung bei Anreise gestartet. Im Restaurant auf dem Platz dürfen die Gäste aber inzwischen wieder ohne Test essen“, erklärt Schlutow. Er zeigt sich erleichtert. Komplett ausgebucht war der Campingplatz Börgerende über die Feiertage. „Danach sind es bis jetzt etwas weniger Buchungen, aber ab Mai schon sind wir wieder richtig gut belegt“, sagt er.

Spontan Plätze über Camping-App buchen

Wer da noch spontan einen Platz zum Campen in Börgerende oder im übrigen MV buchen möchte, hat es mitunter schwer. Helfen kann dabei eine noch neue Buchungsapp des Bundesverbandes der Campingwirtschaft in Deutschland (BVCD) mit Landesverband Mecklenburg-Vorpommern. „Campfindo“ heißt die und zeigt freie Plätze zwischen Ostsee und Seenplatte an. Für das kommende Wochenende sind noch zahlreiche Plätze vom Sternberger Seenland bis zur Insel Usedom als frei angezeigt.

Rechtzeitig gebucht für den Start der Camping-Saison hatten Sabrina Heise und Michael Bartel auf jeden Fall. Sie kommen aus Kiel, wollten ein paar Tage an der Ostsee ausspannen. „Der Platz wurde uns von Freunden empfohlen. Es ist nicht allzu weit von Kiel, deswegen sind wir hier“, sagt Sabrina Heise. Die beiden sind mit ihrer Tochter noch Neu-Camper, sind erst seit dem letzten Jahr mit eigenem Wohnwagen unterwegs.

Marco Gerhardt ist mit seiner Frau Christina Dauercamper in Börgerende. Die beiden Berliner verbringen fast jedes Wochenende an der Ostsee. Zum Saisonstart haben sie ihren Wohnwagen geschrubbt. Quelle: Frank Söllner

Mit Tochter Mina haben sie unter anderem einen Ausflug mit dem Rad nach Warnemünde gemacht. Sabrina Heise mit E-Bike, Michael Bartel muss sich noch ganz analog abstrampeln. Bei dem guten Wetter der vergangenen Tage aber kein Problem.

