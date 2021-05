Sommer-Nachtzuglinie - Jetzt also doch! Der Urlaubs-Express erhält einen Halt in Rostock – aber erstmal nicht am Hauptbahnhof

Die neue Sommer-Nachtzuglinie zwischen Basel und dem Ostseebad Binz legt nun doch einen Stopp in Rostock ein. Der Halt ist allerdings nicht im Hauptbahnhof, berichtet private Kölner Zuganbieter Train4You.