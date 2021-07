Rostock/Cochem

Abschalten, ein bisschen wandern, die Sonne und die Natur genießen – diesen Plan hatte Anika Preuss für ihren schon länger gebuchten Kurzurlaub. Doch dann kam die Flut.

Seit gut einer Woche ist die Rostockerin gemeinsam mit ihrer Freundin Steffi bereits im Süden Deutschlands unterwegs. Erst in Koblenz, dann stand Cochem an der Mosel auf dem Plan. „Wir hatten vorher nicht viel Nachrichten geschaut und haben den Regen natürlich auch mitbekommen. Was aber wirklich kommen könnte, war uns vorher nicht klar“, erzählt die 34-Jährige.

Bilder von der Flut in Cochem an der Mosel:

Zur Galerie Bilder der Rostockerin Anika Preuss zeigen das Hochwasser in Cochem an der Mosel[Print Bildergalerie-Titelzeile]

„Die Leute meinten noch, wir sollen uns keine Sorgen machen“

Mittwoch seien sie, wie geplant, in Cochem, der kleinsten deutschen Kreisstadt, angekommen. „Die Menschen vor Ort meinten noch, wir sollten uns keine Sorgen machen. Am Abend waren wir sogar noch in der Stadt unterwegs“, sagt Anika Preuss, die in Rostock als Tanzlehrerin arbeitet.

Doch am Donnerstag kam dann das Wasser. „Es ist Wahnsinn, wie schnell das geht. Erst trat die Mosel über die Ufer und abends war dann schon der ganze Hotelparkplatz nicht mehr zu sehen. Man kam nur noch über den höher gelegenen Hintereingang ins Haus. Auch in der Innenstadt stand dann das Wasser.“ Örtlichen Medienangaben zufolge lag der Höchststand des Moselhochwassers am Freitagmorgen bei 8,36 Metern.

Moselanwohner blieben gelassen

Was die Rostockerin beobachten konnte: „Die Menschen vor Ort waren und sind natürlich geschockt. Genau wie wir alle – besonders von den Bildern und Nachrichten aus den anderen Regionen.“ Dennoch sei in Cochem eine gewisse Routine im Umgang mit Hochwasser zu spüren gewesen. „Die Anwohner und Ladenbesitzer waren nicht panisch, sondern hatten schon vorsorglich angefangen, alles hoch- und auszuräumen. Viele Geschäfte sind beispielsweise auch gefliest, weil sie es dort kennen, dass das Wasser kommt.“ Zudem wären an vielen Stellen Helfer von Bundeswehr und Technischem Hilfswerk im Einsatz, um beispielsweise in der Innenstadt Stege aufzubauen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Durch die Erfahrung der Menschen und viele Helfer vor Ort konnte Personenschaden verhindert worden. „Was bleibt, ist jetzt jede Menge braune Pampe“, sagt Anika Preuss. Das sei natürlich für all jene ein schwerer Schlag, die vom Tourismus leben. „Wir haben auch mit den Hotelbesitzern gesprochen – nach dem Lockdown zählt für die natürlich jedes Wochenende, eigentlich auch jeder gute Abend.“

Ob die Heimreise funktioniert, ist noch unklar

Die Rostockerin ist froh, die Situation vor Ort unbeschadet überstanden zu haben. Bilder aus der Katastrophenregion, die gar nicht so weit entfernt ist, machen auch sie und ihre Freundin sehr betroffen. „Und unsere Familien und Freunde waren angesichts der Nachrichten natürlich in Sorge und froh, wenn wir uns gemeldet haben.“

Für die Hansestädterinnen stand Samstag die Heimreise mit dem Zug an. „Wir müssen sehen, wie das wird. Normalerweise dauert es rund siebeneinhalb Stunden“, erzählte sie gegen Mittag gegenüber der OZ. Die Tickets für die Heimfahrt waren längst gebucht. Sollten die Züge fahren, wird es entlang der Strecke aber sicher noch viele Bilder und Eindrücke geben, die sich nicht nur bei den beiden Rostockerinnen einbrennen. Schließlich haben sie gerade erst gemerkt, wie schnell das Schicksal zuschlagen kann.

Von Claudia Labude-Gericke