Rostock

Die OSTSEE-ZEITUNG sucht die schönsten Urlaubsfotos aus MV. Egal, ob lustige Familienfotos, traumhafte Sonnenuntergänge oder Ihre schönsten Ausflugserlebnisse. Wir teilen sie auf unserer Seite. Jeden Tag küren wir das Urlaubsbild des Tages. Schauen sie vorbei.

Das Urlaubsfoto des Tages vom Mittwoch kommt von Christine Beyer. Sie schickte ein Bild von ihrem einzigartigen Bauwerk im Sand. So bleibt der Sommerurlaub in Zingst in Erinnerung und ziert später die Fotobücher.

Die schönsten Bilder in einer Galerie

Viele Leser haben bereits ihre schönsten Erinnerungen aus Mecklenburg-Vorpommern eingeschickt. Urlauber aus verschiedenen Teilen Deutschlands unter anderem aus Sachsen, Bremen oder Hamburg haben schon mitgemacht. In einer Bildergalerie zeigen wir eine Auswahl.

Zur Galerie Die OSTSEE-ZEITUNG hat ihre Leser dazu aufgerufen ihre Urlaubsfotos aus MV einzusenden. Hier eine Auswahl von Urlaubern, die ihre Erlebnisse mit uns geteilt haben.

Jetzt noch mitmachen und Bilder schicken

Die Bilder können Sie entweder hier hochladen oder per E-Mail an online@ostsee-zeitung.de schicken. Das Stichwort lautet „Urlaubsfoto“. Schreiben Sie ihren Namen dazu und wo sie Urlaub machen und das Bild entstanden ist. Die schönsten Bilder zeigen wir in der Bildergalerie.

Von OZ