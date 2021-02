Ein 32-jähriger Unteroffizier der Bundeswehr soll im Jahr 2017 zwei damals 18 und 22 Jahre alte Kameradinnen aus Rostock sexuell missbraucht haben. Die Tat habe sich laut Anklage nachts in deren Zimmer ereignet – nach einem Trinkgelage. Am Freitag will das Landgericht Kiel ein Urteil verkünden.