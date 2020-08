VR-Banken-Fusion in Mecklenburg: Was passiert mit doppelten Kontonummern?

Wismar

Es gibt nicht viele Unternehmen in Mecklenburg, die auf eine so lange Tradition verweisen können wie die Volks- und Raiffeisenbanken. 1857 entstand in Grevesmühlen mit der „Vorschuß-Casse“ der Vorläufer des heutigen Geldinstituts, drei Jahre später nahm der Rostocker „Vorschußverein“ die Arbeit auf. Überall in Deutschland entstanden damals diese neuen Volksbanken. Ihr Zweck: „einfache Leute“ wie Landwirte und Handwerker mit Krediten zu versorgen. Die blieben ihnen nämlich bis dahin verwehrt.

Gut anderthalb Jahrhunderte später steht das Bankensystem weltweit unter Druck. Und die kleinen VR-Banken ebenfalls. Eine Fusionswelle rollte durch das Land. 2019 verschmolzen die Genossenschaftsbanken in Wolgast und Greifswald sowie in Malchin und Waren.

Im Juni dieses Jahres stimmten die Genossenschaftsvertreter der VR-Banken in Wismar und Schwerin für die Zusammenlegung zur VR-Bank Mecklenburg. Faktisch sei es eine Übernahme des Schweriner Instituts durch die Wismarer, heißt es in der Hansestadt. Bis sich für die insgesamt 118 000 Kunden etwas ändert, dauert es aber noch eine Weile: Erst am 24. Oktober soll die Bankenfusion „technisch“ umgesetzt werden.

Mecklenburger Suppentöpfe

Derzeit laufen die Vorbereitungen, sämtliche Konten mit allen gespeicherten Finanzdaten zusammenzuführen. Banksprecherin Susanne Peters-Meyer beschreibt mit einem Vergleich aus der Küche: „Wir haben zwei Töpfe mit verschiedenen Suppen. Die müssen jetzt zusammengeschüttet werden.“ Bei Bankdaten sei das allerdings technisch ein wenig kniffliger.

Die beiden Mecklenburger Suppentöpfe finden sich auf den Servern im Rechenzentrum des IT-Dienstleisters Fiducia, das in der Nähe von Karlsruhe den Datenverkehr der meisten deutschen VR-Banken abwickelt. Die vergleichsweise lange Übergangszeit – immerhin gilt die bereits im Juni abgesegnete Fusion rückwirkend seit 1. Januar – ist eine Folge der vielen Fusionen von VR-Banken, die das Rechenzentrum zurzeit bewältigen muss. Ein früherer Termin war nicht zu bekommen.

Doppelte Kontonummern

Manche Bankkunden benötigen mit der Umstellung möglicherweise eine neue Kontonummer, weil es Fälle geben kann, bei denen dieselbe Zahlenfolge von beiden Banken vergeben war. Mögliche Betroffene will die Bank benachrichtigen.

Am wenigsten umstellen müssen sich die Kunden des Instituts aus Wismar. Ihre Bankleitzahl, die Teil der IBAN ist, gilt auch für die neue, größere Bank. Auch die Webseite vrbankmecklenburg.de bleibt erhalten.

VR-Vorstand Dieter Heidenreich: Fünf Fusionen seit 1996. Quelle: Volks- und Raiffeisenbank Wismar

Umstellen müssen sich dagegen die Schweriner Kunden. In der Landeshauptstadt wird dafür der Hauptsitz des fusionierten Unternehmens sein, in dem repräsentativen, 2014 aufwendig sanierten Demmler-Bau der ehemaligen Werderklinik.

Webseite bleibt

Angst, dass in der Übergangszeit Überweisungen liegen bleiben oder an einen falschen Empfänger gehen könnten, brauche niemand zu haben, teilt Sprecherin Peters-Meyer mit. Der Zahlungsverkehr werde automatisch auf das neue Konto umgeleitet. Auch die Girokarten bleiben gültig, und wer sich über die alte, Schweriner Webseite einloggt, wird automatisch auf die neue umgeleitet.

Größte Genossenschaftsbank im Land 118 000 Kunden hat die neue Volks- und Raiffeisenbank Mecklenburg. Das Geschäftsgebiet reicht von Güstrow bis Schwerin, in der Landeshauptstadt ist auch der neue Hauptsitz. Mit einer Bilanzsumme von knapp zwei Milliarden Euro und 342 Mitarbeitern rückt die neue Bank im Ranking der VR-Banken einen großen Schritt nach vorne. Zum Vergleich: Die Rostocker VR-Bank bringt es auf 734 Millionen Euro, mit 31 000 Kunden und 102 Mitarbeitern. Größtes Finanzinstitut mit Sitz in MV ist die Rostocker OstseeSparkasse. Die Ospa weist für das Geschäftsjahr 2019 eine Bilanzsumme von 4,5 Milliarden Euro aus, mit 647 Mitarbeitern in 54 Geschäftsstellen. Die VR-Bank Wismar war bereits vor der Fusion die größte Genossenschaftsbank in MV.

Sämtliche 22 Geschäftsstellen sowie die gleiche Zahl an SB-Filialen beider Geldhäuser sollen erhalten bleiben, Entlassungen unter den 342 Mitarbeitern sind ebenfalls nicht geplant. Das teilten die Vorstände der beiden Banken bereits im Juni mit – nachdem die jeweiligen Vertreterversammlungen, die höchsten Gremien der Institute, der Zusammenlegung zugestimmt hatten. Die VR-Banken sind als Genossenschaften organisiert, sie gehören ihren Mitgliedern, die meist gleichzeitig Kunden sind.

Doppelstrukturen werden eingespart

Hinter den Schaltern sollen allerdings die mit Verschmelzung entstandenen Doppelstrukturen abgebaut werden, Abteilungen ziehen von den bisherigen Standorten in die neue Zentrale nach Schwerin. Es geht um Einsparungen und Kostensenkungen, erklärte der Schweriner Vorstand Marco Seidel bei einem Pressegespräch im Juni. Stellen würden abgebaut, aber durch natürliche Fluktuation. Erst 2017 hatte die Mecklenburger VR-Bank insgesamt sieben Standorte geschlossen, unter anderem in Klütz, Schlagsdorf, Kröpelin und Neukloster. 28 Beschäftigte wurden entlassen.

Die Banken-Hochzeit dürfte wohl nicht die letzte bleiben. Davon geht jedenfalls Dieter Heidenreich aus, seit 1996 VR-Bank-Vorstand in Mecklenburg. Fusionen begleiten sein halbes Berufsleben. Die neue Mecklenburger VR-Bank ist das Ergebnis von fünf Übernahmen seit 1997. In ihr gingen bereits ehemals eigenständige Institute in Grevesmühlen, Güstrow und Gadebusch auf, nun auch noch Schwerin und Wismar.

Bisherige Hauptgeschäftsstelle in Wismar. Neuer Hauptsitz ist Schwerin. Quelle: Haike Werfel

Drei VR-Banken für ganz MV?

Ein Ende der Schrumpfkur ist absehbar. Heidenreich geht davon aus, dass in ein paar Jahren noch drei VR-Banken in ganz MV übrig sind. Welche, möchte er nicht sagen. Zurzeit gibt es noch sechs. Bankchef Heidenreich wird das aus entspannter Distanz beobachten. Ende Oktober, wenn seine letzte Fusion in trockenen Tüchern ist, geht der 63-Jährige in den Ruhestand.

Warum dieser irrsinnige Druck, aus kleinen Geldhäusern, die viele ihrer Kunden auf dem Land noch mit Namen begrüßen, große Einheiten zu machen? „Das hat vor allem zwei Gründe“, sagt Heidenreich, „zum einen ist es die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank, aber auch die immer weiter anwachsenden Meldevorschriften“.

Kundeneinlagen kosten viel Geld

Für das Geld, das Kunden bei der Bank angelegt haben, müssen die VR-Banken Strafzinsen zahlen, wenn sie es ihrerseits bei der EZB parken. Diese Belastung nimmt tendenziell weiter zu: 2019 verwalteten die VR-Banken in MV 2,6 Milliarden Euro an Kundengeldern, das waren acht Prozent mehr als im Vorjahr. Andererseits wächst laut Heidenreich die Bürokratie. Die EZB erweitere ständig ihre Dokumentations- und Meldepflichten. „Die Banken müssen mehr Mitarbeiter einstellen, die sich mit nichts anderen beschäftigten“, sagt Dieter Heidenreich.

Nicht jede Hochzeit gelingt. 2017 scheiterte die Fusion der Rostocker VR-Bank mit der Pommerschen Volksbank Stralsund. Hier kam es gar nicht erst zu einer Abstimmung durch die Genossenschaftsmitglieder. Möglicherweise wurden sich die Vorstände und Aufsichtsräte nicht über die Vertragsdetails einig, nachdem sie sich vorher bereits grundsätzlich über eine Fusion verständigt hatten.

Zukunftsmodell „Movspa“?

Die Finanzbranche stellt sich gerade auf der ganzen Welt neu auf. Die Welle geht an den kleinen Mecklenburger Geldhäusern nicht vorbei. Nichts scheint mehr ausgeschlossen. In Hessen fusionierte vergangenes Jahr sogar eine Sparkasse aus dem Taunus mit einer Volksbank in Frankfurt. Ein Modell für Mecklenburg, mit dem Platzhirsch OstseeSparkasse (Ospa) aus Rostock? Eine „Mecklenburger Ostsee-Volkssparkasse“, kurz „Movspa“, hätte den ersten Genossen vor 163 Jahren vielleicht sogar gefallen.

Von Gerald Kleine Wördemann