Rostock

Endlich ist der Terminkalender wieder so voll, wie Petra Burmeister und ihr Team es gewohnt sind. Konzerte, Kongresse, Ausstellungen – „Die Messehalle ist in diesem Jahr quasi ausgebucht“, sagte die Geschäftsführerin der inRostock GmbH, die die Stadthalle und die Hansemesse in Schmarl betreibt, am Mittwoch bei einem Ausblick auf die Veranstaltungen der kommenden Monate in ihren beiden Häusern.

In der Hansemesse, die gerade 20 Jahre alt geworden ist, soll der nächste große Kracher die Ausstellung „Van Gogh – The Immersive Experience“ werden, eine Schau, die die Werke des niederländischen Künstlers auf gut 400 Quadratmetern erlebbar macht. Besucher können sie selbst nachzeichnen oder mittels VR-Brillen das Leben von Vincent van Gogh nachfühlen. „Ich bin fest davon überzeugt, dass auch junge Leute so an die Kunst herangeführt werden“, sagte Burmeister. Vom 17. Mai bis 28. August können Besucher die Ausstellung ansehen. Sie rechne mit bis zu 80 000 an 90 Veranstaltungstagen, so die Messechefin.

Notunterkunft für Geflüchtete muss Ende April leergezogen werden

Das bedeutet, dass die Hansemesse bis Mitte Mai frei sein muss. Aktuell leben darin seit Anfang März mehrere Hundert Menschen, die aus ihrer Heimat in der Ukraine geflüchtet sind. „Wir haben mit Selbstverständlichkeit die notwendige humanitäre Hilfe geleistet, aber ich erwarte von der Stadt, dass jetzt Alternativen gefunden werden“, sagte Burmeister. Bis zum 30. April sei ihre Gesellschaft noch an die aktuelle Nutzung gebunden, danach müsse sie aber wieder ihrem eigentlichen Zweck nachgehen und Veranstaltungen ausrichten.

Die mussten in den vergangenen Monaten seit Ausbruch der Pandemie immer wieder verschoben oder sogar komplett abgesagt werden. Allein von Dezember bis heute hätten die Rostocker Hallen 60 Absagen zu verkraften gehabt, sagte Veranstaltungsleiterin Sabine Dittschlag am Mittwoch. Lange hatte die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns an ihren strengen Corona-Verordnungen festgehalten und große Events drinnen wie draußen untersagt oder Zuschauerzahlen so weit limitiert, dass sich Konzerte und andere Auftritte schlicht nicht gelohnt hätten.

Eine halbe Million Besucher in 2022 erwartet

Es sei nicht einfach gewesen, quasi gleichzeitig Termine zu verschieben und neue zu buchen, sodass alle zufrieden wären. Nun aber soll wieder Fahrt in die Branche kommen. Dank mehrerer Großveranstaltungen im April – darunter Mario Barth und Chris Norman sowie Heimspiele der Rostock Seawolves und des HC Empor – konnte die Stadthalle innerhalb einer Woche 17 000 Besucher begrüßen. Insgesamt soll es laut Geschäftsführerin Petra Burmeister in diesem Jahr noch gut eine halbe Million in beiden Häusern werden.

Petra Burmeister ist Geschäftsführerin der inRostock GmbH. Quelle: Andreas Duerst

Allein im kommenden Monat werden dafür das bereits ausverkaufte Konzert des Rostocker Lokalmatadors Marteria am 29. Mai in der Stadthalle sowie die Auftritte von Smokie am 4. Mai und Santiano am 19. Mai sorgen. Einen Abend zuvor wird das große Schlagerfest XXL mit Thomas Anders, Ross Antony, Oli P. und vielen anderen gefeiert.

„Flair am Meer“ bringt maritimen Charme in Haus und Garten

Den Höhepunkt in der Hansemesse bilden im Wonnemonat die „Automeile“ vom 26. bis 29. Mai und die Freiluftmesse „Flair am Meer“, die parallel im IGA-Park stattfindet. Mehr als 100 Aussteller bieten dort alles an, was Besucher für Haus und Garten benötigen, Kulinarisches und Livemusik. Einer, der fast seit der ersten Stunde dabei ist, ist Dieter Bergmann.

Von der ersten Stunde an ist Dieter Bergmann aus Glashagen als Aussteller bei der Messe „Flair am Meer“ im Rostocker IGA-Park mit seinen robusten Möbeln aus Treibholz dabei. Bärbel Grawe von der inRostock GmbH organisiert die Freiluftveranstaltungen mit viel Herzblut. Quelle: Katrin Zimmer

Zusammen mit seiner Frau Victoria zimmert er aus Treibholz, das die beiden in der Südsee sammeln, unverwüstliche individuelle Gartenmöbel. 2016 war Bergmann, der seine Hofgalerie in Glashagen bei Retschow hat, das erste Mal auf der „Flair am Meer“ dabei und kommt seitdem immer gern wieder – weil sich die Hausherren nicht nur um das Wohl ihrer Besucher, sondern auch das ihrer Aussteller sorgen, so der Holzkünstler.

Für richtig Action sorgen soll nach der Erholung an der frischen Luft dann die erste Auflage von „Rostock boxt“. Bei dem Event am 18. Juni in der Stadthalle tritt unter anderem der in der Hansestadt geborene Profikämpfer Felix Langberg – Rostocks erster Profiboxer im Schwergewicht – an. Mit sieben Siegen durch k. o. in sieben Profikämpfen kann der studierte Maschinenbauer eine tadellose Bilanz vorweisen. Antreten werden an dem Abend auch weitere Sportler aus der Region. Es soll ein neues Format werden, das sich etabliert: „Ein echtes Event, auch für die Zuschauer, für die am 18. Juni der Rote Teppich ausgerollt wird.“

Von Katrin Zimmer