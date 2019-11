Rostock

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend wurden an einem Autohaus in Rostock Lütten-Klein insgesamt 32 Autos beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden von schätzungsweise mehr als Zehntausend Euro.

Der Wachdienst des Autohauses hatte den Schaden in den frühen Morgenstunden festgestellt, dass scheinbar wahllos Farbe an die im Außenbereich abgestellten Fahrzeuge gesprüht wurde. Die Täter verwendeten zwei verschiedene Farben, Zeichen oder gar Formen sind allerdings nicht erkennbar. Die Kiminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von RND/ps