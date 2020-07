Vandalismus im Rostocker Stadthafen: Unbekannte beschmieren Zirkuszelt

Rostock

Schock am Rostocker Stadthafen: Erst vergangene Woche haben Unbekannte in einer nächtlichen Aktion das Zelt vom Circus Fantasia mit Graffiti beschmiert. In Großbuchstaben war dort unter anderem das Wort „Mörder“ zu lesen. Auch am Zaun wurden Schmierereien hinterlassen, wie Geschäftsführerin Dana Bauer berichtet. „Das ist vor allem für die Kinder verstörend, die hier täglich am Ferienprogramm teilnehmen.“

Seit 20 Jahren Auftritte ganz ohne Tiere

Für sie und ihre Kollegen sei es unbegreiflich, dass jemand zu solch einer Tat fähig ist. „Wir können natürlich vermuten, welche Motivation dahintersteckt. Nur trifft das auf uns überhaupt nicht zu“, sagt sie. Schließlich wurde der Circus Fantasia 1996 als integratives Zirkusprojekt für Kinder und Jugendliche der Hansestadt Rostock gegründet. „Wir machen Musik, Theater und Zirkus. Bei uns springen Kinder durch die Reifen, Jugendliche tanzen auf dem Seil und die ganz mutigen fliegen durch die Luft und das alles ohne Tiere“, heißt es in einem Statement auf der Facebook-Seite.

Anzeige

Circus Fantasia ist vergangene Woche Opfer einer Graffiti-Attacke geworden. Quelle: Circus Fantasia

Weitere OZ+ Artikel

Nicht der erste Vorfall am Zelt

Es sei bei Weitem nicht der erste Vorfall gewesen, der sich auf dem Gelände des Mitmachzirkus ereignet habe, wie die pädagogische Leiterin Daniela Mende bestätigt. „Seit über 20 Jahren gibt es uns nun schon hier am Stadthafen. Und obwohl jeder Rostocker wissen müsste, dass wir keine Tiere halten, gibt es regelmäßig Anfeindungen am und im Zelt – immer nachts, wenn keiner guckt“, betont die 43-jährige Rostockerin.

Besonders schlimm: Eine Mitarbeiterin habe die Täter in der vergangenen Woche auf frischer Tat erwischt und sei von ihnen verbal angegriffen worden. Auch ihr Auto sei im Anschluss beschmiert worden.

Circus Fantasia ist vergangene Woche Opfer einer Graffiti-Attacke geworden. Quelle: Circus Fantasia

Graffiti konnten entfernt werden

Mit viel Mühe und der Unterstützung unzähliger Menschen und Organisationen habe sich der Zirkus sein Zelt in der Vergangenheit erarbeitet und den einmaligen Platz am Stadthafen geschaffen. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen haben den Künstlern finanziell schwer zu schaffen gemacht. „Dazu hat uns die Entfernung der Schmierereien Geld und Zeit gekostet, die wir lieber in unsere Arbeit mit den Kindern investiert hätten“, betont Mende. „Aber Gott sei Dank konnten wir alles wieder wegbekommen.“

Von Susanne Gidzinski