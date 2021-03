Rostock

Einmal Rostock, immer Rostock. So scheint es vielen Menschen zu ergehen, die einmal dem maritimen Charme der Mecklenburg-Metropole erlegen sind – so auch Venenspezialist Dr. Ulf-Thorsten Zierau. Der erfahrene Gefäßchirurg und gebürtige Magdeburger verbrachte seine Schulzeit bis zur zehnten Klasse in der Hansestadt.

Er ist in Lütten Klein aufgewachsen, düste damals mit Fähnchen am Moped durch die Straßen und hat sich jetzt entschlossen, Rostock endgültig treu zu bleiben.

Er hat noch einen Koffer in Berlin

Noch hat er mehr als einen Koffer in Berlin und seine Stammpraxis direkt am Checkpoint Charlie, doch gegen Ende des nächsten Jahres tauscht der Wahlrostocker die Spreemetropole für ein Leben in Rostock. Denn der Blick auf die Warnow ist ihm inzwischen viel lieber.

„Damals als Provinz-Ei war es für mich ein Kulturschock nach Berlin zu kommen, heute bin ich froh darüber in Rostock zu sein.“ Der renommierte Gefäßchirurg, der als Erster in Deutschland die Zulassung hatte, mit der Kathetermethode Krampfadern zu entfernen, fühlt sich in Rostock angekommen. In Gehlsdorf hat er sein Zuhause gefunden und seine Praxis etabliert.

„Die Strände hier sind geil“

„Wenn ich abends auf die Warnow blicke und die Lichter der Häuser sich spiegeln, sieht es aus wie auf Kreta“, schwärmt der Arzt und dreifache Vater über den romantischen Anblick, den Rostock zu bieten hat. Ebenso leidenschaftlich klingen seine Ideen für die Zukunft vor Ort. „Ich werde mir ein Schlauchboot kaufen und damit zum Einkaufen fahren oder nach Markgrafenheide an den Strand. Die Strände hier sind doch so geil!“

Nicht nur die wassertechnischen Rahmenbedingungen Rostocks mit garantiertem Urlaubsgefühl sind für den Arzt attraktiv, die maritime Umgebung scheint ihn auch beruflich zu beflügeln. „Wir sind in Rostock innovativ, haben hier noch mehr gemacht als in Berlin“, erklärt der erfahrene Gefäßchirurg, der seine Erfahrungen unter anderem an der Charité in Berlin und der Gefäßklinik in Malente gesammelt hat.

Dr. Zieraus Spezialgebiet ist das Entfernen von Krampfadern mittels Venenkleber – eine schonende und schmerzfreiere Variante zur krankenkassengestützten Strippingmethode, also dem Ziehen der Krampfadern.

„Krampfadern sind in erster Linie ein funktionelles Problem, danach ein ästhetisches. Zu 90 Prozent wird die Anlage zu Krampfadern vererbt“, erklärt der Spezialist. Bisher hat er in seiner Rostocker Praxis 3000 Venen behandelt. Ein Patient hat ihm sogar für jede behandelte Vene ein Segelschiff gebaut – als Dankeschön.

Bewegung und Beine hochlegen im Homeoffice

Der Thrombosen-Experte hat auch einen kritischen Blick auf die aktuelle Situation vieler Menschen im Homeoffice. Die bewegungsarme Zeit am Schreibtisch könne sich genauso negativ auf das Venensystem auswirken wie ein liegender Aufenthalt im Krankenhaus. Seine praktischen Tipps, um einer Thrombose vorzubeugen: „Bewegung, die Beine hochlagern oder Kompressionsstrümpfe tragen.“

Rostock hat großes Potenzial

Nicht nur als Mediziner ist Ulf-Thorsten Zierau überaus engagiert, sondern auch als ambitionierter Kunst- und Kulturliebhaber. „Rostock hat die Locations für große Auftritte. Mein Traum wäre es, die Kulturszene mit beeinflussen zu können.“ Gebannt von dem großen Potenzial der Hansestadt resümiert er anerkennend: „Rostock ist für mich spannend, ich will hier auch nicht mehr weg!“

Von Anja von Semenow