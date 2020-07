Veranstaltungen in Rostock: Diese Events sind trotz Corona möglich

Rostock

Die Hanse Sail fällt diesen Sommer ins Wasser und auch viele andere Großveranstaltungen müssen coronabedingt ein Jahr pausieren. Zum Glück müssen Einheimische und Urlauber trotz Pandemie nicht auf alle Events verzichten. Konzerte und Co. soll es geben, wenn auch anders als gewohnt.

Das erste größere Event ist der Christopher Street Day (CSD) am 18. Juli. Normalerweise wird dieser mit einer bunten Straßenparade durch die Innenstadt gefeiert und lockte zuletzt mehr als 7000 Leute in die City. Weil das aktuell verboten ist, weicht der CSD in den Stadthafen aus. Auf der Haedgehalbinsel, auf Höhe des Mau-Clubs und in der Nähe des historischen Holzkrans soll ab 14 Uhr je eine Kundgebung stattfinden. Zudem haben die Veranstalter Info- und Mitmachstände geplant.

Zum Erlebnis wird ein Abstecher ans Warnowufer auch durch die Kooperation von Mau-Club, Circus Fantasia und Compagnie de Comédie: Der „Kulturhafen“ belebt den Parkplatz am Warnowufer 55 mit verschiedenen Aktionen. Am 12. Juli gastiert das Dorftheater Siemitz ab 15 Uhr mit dem Kinderstück „Die drei kleinen Schweinchen“ in der Fantasia-Manege. Am 18. Juli gibt die Percussion Community Rostock ab 10 Uhr ein Familienkonzert.

Vergleichsweise still ist es dagegen im Iga-Park. Etliche Konzerte wurden abgesagt. Auf der Kippe steht der Termin mit Dritte Wahl. Die Band will am 12. September ihre aktuelle Single „Was zur Hölle“ vorstellen.

Ein kleiner Trost für alle, die die Warnemünder Woche vermissen: Bis zum 31. August findet zwischen Leuchtturmvorplatz und Hotel Neptun die „Warnemünder Sommerpromenade“ statt. Täglich von 10 bis 20 Uhr bieten Händler an 27 Ständen ihre Waren an. Wen es auf’s Wasser zieht, der kann täglich um 11 und 15 Uhr mit der niederländischen Brigg „Morgenster“ ablegen. 50 Passagiere dürfen pro Törn mit an Bord.

An den meisten Sonntagen werden im Kurhausgarten des Ostseebads Konzerte gegeben. Das nächste Gastspiel gibt das Akustik-Duo „Stefan von P & Friend“ am 19. Juli ab 15.30 Uhr. Maximal 150 Besucher dürfen dann im Publikum sitzen.

Theaterfans sind beim Kabarett im Klostergarten richtig. Die nächste Aufführung steht am 12. Juli ab 20 Uhr auf dem Programm: „Katharina oder William Shakespeares ,Der Widerspenstigen Zähmung’“ .

Das Festival „See more Jazz“ findet 2020 in einer Light-Version statt. Am 19. August treten Ntjam Rosie und das Michael Wollny Trio im Zoo auf. Unter Einhaltung geltender Hygienevorschriften können Besucher Musik unter freiem Himmel genießen. Los geht’s ab 19 Uhr.

