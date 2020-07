Rostock

Die Planer der Rostocker Stadthalle sind derzeit nicht zu beneiden. Der Terminkalender in der Rubrik „Konzerte und Events“ wird von zwei Worten dominiert: „abgesagt“ und „verschoben“. Und bei einigen Veranstaltungen, an denen diese Hinweise noch nicht zu finden sind, steht bereits fest, dass sie nicht stattfinden werden.

„Es ändert sich jeden Tag“, sagt Stadthallen-Chefin Petra Burmeister. Und das Chaos setzt sich fort: Erste Konzerte mussten schon auf 2022 verschoben werden.

Musical-Klänge zum Neustart

Der nächste Termin in der Stadthalle wäre laut Kalender der Auftritt von Comedian und Bauchredner Sascha Grammel am 10. August. Doch darunter steht bereits: „Neuer Termin 12. August 2021“. Die erste Veranstaltung, die nach jetzigem Stand auch tatsächlich stattfinden soll, ist die Revue „Die Nacht der Musicals“ am 1. September. Am 6. September steht wiederum das Schlager-Duo Die Amigos im Programm. Doch auf deren Homepage ist der Termin bereits gestrichen.

Stadthallen-Chefin Burmeister freut sich auch schon über kleinere Veranstaltungen: „Am 30. Oktober kommen Harro Hübner and Friends. Bislang ist das Konzert für Saal 2 geplant, aber da wir dann wieder 500 Besucher haben dürfen, könnte es auch in den großen Saal rutschen, dann hätten wir da endlich wieder mal ein Konzert.“

Keiner kommt nur nach Rostock

Die Stadthalle sei abhängig von Touren, betont Burmeister. „Kein Künstler würde nur in Rostock auftreten.“ Um eine Tournee mit deutschen Künstlern auf die Beine zu stellen, seien die Veranstalter aber darauf angewiesen, dass die Corona-Schutzmaßnahmen in allen Bundesländern angeglichen werden.

„Bei internationalen Künstlern ist die Vorsicht noch größer, da haben wir bereits Verschiebungen bis ins Jahr 2022.“ Die Rockband Status Quo sollte eigentlich am 27. Oktober in der Stadthalle spielen. Jetzt könnte es übernächstes Jahr werden.

Halbes Jahr Vorlauf

Allzu kurzfristig könne auch gar nicht neu geplant werden, erklärt Burmeister. „Wir brauchen einen Vorlauf von mindestens einem halben Jahr. Es bringt uns nichts, wenn ein Veranstalter 14 Tage vorher wegen eines Termins anfragt. Wir können nicht nach der Corona-Pause einfach wieder die Tür aufschließen und sagen, es geht wieder.“

Daher sei auch schon jetzt die Eisrevue „Holiday on Ice“ im Dezember abgesagt worden, auch wenn noch gar nicht klar ist, wie zu diesem Zeit die Corona-Regelungen aussehen. Die Show soll nun ein Jahr später nachgeholt werden.

Silberstreif bei Messen

Immerhin bei den Messen sieht Burmeister einen Silberstreif. „Die Konzepte für die Robau, die Rassehundeausstellung und die Jobfactory sind vom Landesgesundheitsministerium genehmigt worden.“ Die Robau als Landesbauausstellung MV ist für den 25. bis 27. September in der Hansemesse angesetzt. Die dazu parallel geplanten Messen Wohnideen und Lifestyle sowie die Immobilienmesse Immo Nord wurden dagegen abgesagt.

Tierfreunde können sich am 3. und 4. Oktober ebenfalls in der Hansemesse Rassehunde anschauen und die Ausbildungsmesse Jobfactory öffnet dort am 16. und 17. Oktober ihre Türen. Noch in der Schwebe sind laut Messegesellschaft dagegen mehrere Flohmärkte sowie die Spielemesse Spielidee im November.

Wichtiges Signal

Wegen Corona tagt auch die Rostocker Bürgerschaft einmal monatlich in der Stadthalle. Das ist aber nur ein dürftiger Ersatz für Sitzungsveranstaltungen, die wegen der Pandemie ausfallen müssen: „Wegen der Kontaktbeschränkungen ist es schwierig, Kongresse und Tagungen abzuhalten“, erläutert Burmeister. „Das alles ist schwer zu verkraften. Wir haben eine topmoderne Halle, die sehr gut gebucht war“, so die Chefin. Nun mache sie sich auch Sorgen um die Hallenpartner in der Gastronomie, bei der Security und der Technik.

Ein wichtiges Symbol für den Neuanfang der Stadthalle nach der Corona-Zwangspause wäre das Konzert von Sänger Johannes Oerding am 19. Oktober. Es sollte eigentlich schon am 11. März stattfinden. Oerding war sogar schon in der Hansestadt, durfte dann aber wegen des Lockdowns nicht auftreten. Nun will er es endlich nachholen. Und im Stadthallen-Kalender steht weder „abgesagt“ noch „verschoben“ in der Konzertankündigung.

Von Axel Büssem