Verbauter Blick am Rostocker Stadthafen? Zoff um geplanten Hochwasserschutz

Rostock

Der Blick auf das Wasser und auf Sonnenuntergänge, auf Segel und Wellen – das ist es, was den Rostocker Stadthafen ausmacht. Genau davon leben auch die Gastronomen am Kempowski-Ufer. Die Traumkulisse ist ihr Kapital. Doch die Gäste der Außengastronomie des „Borwin“, des „Bella Vista“ und all der anderen Lokale zwischen Silo- und Haedgehalbinsel sollen bald auf Beton statt auf Boote gucken.

Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) will nach OZ-Informationen noch in diesem Jahr den Bau einer neuen Hochwasser-Barriere am Kempowski-Ufer in Auftrag geben. Und weil im Rathaus offenbar gepennt wurde, soll das eine 1,50-Meter hohe Betonbarriere direkt vor den Restaurants sein. Die Betroffenen laufen Sturm.

Bis zu 400 Millionen Euro Schaden

Seit Jahren plant die Landesbehörde einen neuen Schutz für Rostocks Stadthafen. Der ist dringend nötig. Das belegen auch Studien: Bis zu sieben Millionen Euro Schaden könnte ein einziges Hochwasser im Stadthafen anrichten, heißt es in einem Papier aus dem Sommer 2021. Allein bis zum Jahr 2100 könnten sich die Schäden auf fast 400 Millionen Euro summieren – wenn nichts getan wird.

Das Land aber will investieren. Um die 20 Millionen Euro sollen rund um den Stadthafen verbaut werden. Im Bereich der Haedgehalbinsel etwa sollen die neuen, begrünten Dünen – sie sollen ein Höhepunkt der Bundesgartenschau 2025 sein – als Barriere dienen. Weiter im Nordwesten – in Richtung Matrosendenkmal – sollen Deiche mit Rad- und Gehwegen „oben drauf“ entstehen. Im Bereich des Kempowski-Ufers jedoch soll eine Mauer die Wassermassen aufhalten.

„Die Mauer muss weg“

„Wir haben überhaupt nichts gegen die Umgestaltung des Stadthafens – im Gegenteil! Und auch der Hochwasserschutz muss sein. Keine Frage“, sagt Alexander Gatzka, Geschäftsführer des Planungsbüros PMR, das seinen Sitz am Kempowski-Ufer hat. „Aber die Mauer muss weg.“ Im selben Gebäude wie PMR ist beispielsweise das „Bella Vista“ zu Hause. Blick auf den Fluss – den gäbe es mit der Flutbarriere nur noch für Großgewachsene. Ähnlich sehe es beim „Borwin“ aus: „Wir leben davon, dass die Gäste im Sommer im Freien essen, trinken und den Stadthafen erleben können“, sagt Norman Nietzsche, Vertreter der Eigentümer. Ohne Blick, kein Geschäft.

Norman Nietzsche, Jens Sieder und Alexander Gatzka fordern ein Umdenken beim Hochwasserschutz am Stadthafen. Quelle: Andreas Meyer

Und schlimmer noch: Die Stadt plant zur Buga zwar im Bereich Kempowski-Ufer neue Treppen ans Wasser, auf denen die Menschen sitzen können, aber die sind kaum erreichbar: „Die Stadt plant dort einen neuen Grünstreifen, einen Radschnellweg und die Mauer. Platz für Außengastronomie gibt es nicht mehr“, sagt auch Jens Sieder von der Firma „Ocean’s End“, die demnächst ein neues Geschäftshaus mit Restaurant am Ufer bauen will. „Die Mauer soll nur alle 75 Meter einen Durchgang haben. Den Weg nimmt doch keiner auf sich, um sich in den Lokalen ein Bier oder einen Cocktail zu holen.“

Alexander Gatzka formuliert seine Kritik an den Plänen deutlich: „Der einzige Bereich des Stadthafens, in dem bereits richtig Leben herrscht, wird mit dieser Mauer kaputtgemacht. Seit 30 Jahren redet Rostock darüber, die Wasserkante attraktiver zu machen – und dann kommen solche Pläne. Selbst die Radler auf dem Schnellweg würden nur Beton sehen.“

Mauer soll an die L22

Im April waren die Anwohner noch eingeladen – bei den Buga-Planern und Bausenator Holger Matthäus (Grüne). Über die Umgestaltung sei gesprochen worden, auch über Hochwasserschutz und den Planungswettbewerb. Dass eine Mauer direkt vor die Restaurants gebaut werden soll – „das ist mit keinem Wort erwähnt worden“.

Nur durch Zufall seien die Anwohner auf das drohende Ungemach aufmerksam geworden: Im Rathaus wurden in den vergangenen Tagen die Entwürfe für die Buga-Umgestaltung ausgestellt. Erst da war die neue Mauer zu sehen. „Wenn wir eine solche Grenze zwischen Stadt und Wasser bauen, lacht uns ganz Europa aus! So eine Fehlplanung gibt es in keiner anderen großen Stadt am Meer“, so Gatzka.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nietzsche, Sieder und Gatzka bringen eine andere Idee ins Spiel: „Die Mauer muss verlegt werden – hinter die Restaurants, direkt an die L22“, so Sieder. Dort gebe es bereits eine Barriere, dort störe der Hochwasserschutz niemanden. Nietzsche geht sogar noch weiter: „Macht es überhaupt Sinn, den Stadthafen einzumauern und einzudeichen? Wäre eine große Lösung an der Mündung nicht viel sinnvoller?“ Er meinte damit Pläne für ein Mega-Sperrwerk in Warnemünde, die kurz nach der Wende aufkamen und 2020 erneut kurzzeitig zur Diskussion standen. Machbarkeitsstudien liegen in den Schubladen der Schweriner Landesregierung.

Stadt berät am 6. Dezember

Das Rathaus ließ am Freitag eine eilige Anfrage zum Mauer-Ärger unbeantwortet. Nach OZ-Informationen will Hafen-Senator Chris von Wrycz-Rekowski (SPD) das Thema aber gleich am Montag in der Dienstberatung mit Bausenator Matthäus und Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen ansprechen. Wenn man nicht schnell mit dem Land eine neue Lösung finde, sei die Mauer quasi nicht mehr zu verhindern.

Von Andreas Meyer