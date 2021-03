Rostock

Mit Beginn der Corona-Pandemie ist bei der Rostocker Verbraucherzentrale die Zahl der Beschwerden über Reiseveranstalter und Online-Händler sprunghaft angestiegen. „Das ist deutlich mehr geworden“, sagt Geschäftsführer Jürgen Fischer. Landesweit hat sich die Gesamtzahl der Anfragen mehr als verdoppelt.

Kunden, die ihr bereits gezahltes Geld für eine abgesagte Reise zurückfordern, werde es von den Anbietern häufig schwer gemacht, so Fischer. Manche Firmen gehen regelrecht auf Tauchstation: „Dann ist wochenlang niemand erreichbar.“ Viele Veranstalter bieten ihren Kunden lediglich Gutscheine statt einer Rückzahlung an, obwohl das rechtlich nicht zulässig ist.

Reiserecht soll geändert werden

„Diese Fälle werden uns noch länger beschäftigen“, sagt Fischer. Inzwischen wurden wieder neue Reisen gebucht, bei denen noch nicht sicher ist, ob sie stattfinden können. In Zukunft soll es solche Probleme nicht mehr geben: Die Rostocker Verbraucherschützer erwarten eine Gesetzesänderung beim Reiserecht. Künftig dürfen Reiseanbieter ihre Kunden nicht schon Monate vorher zur Kasse bitten.

„Zum Teil finanzieren die Unternehmen auf diese Weise ihre laufenden Kosten“, erklärt der Verbraucherzentralen-Chef. Deshalb gerieten sie in wirtschaftliche Schieflage, wenn sich die Kunden nicht mit einem Gutschein begnügen wollen. „Verbraucher sind nicht dafür da, Unternehmen mit Krediten zu versorgen“, so Fischer. Das sei die Aufgabe von Banken, in einer Krise wie jetzt könne das auch der Staat übernehmen. Er geht davon aus, dass die entsprechende Änderung des Reiserechts noch vor der Bundestagswahl im September auf den Weg gebracht wird oder sich spätestens im Koalitionsvertrag der nächsten Regierung wiederfinden wird.

Klagen über Fitnessstudios

Weitere typische Corona-Probleme gibt es laut Verbraucherzentrale mit Fitnessstudios, die im Lockdown schließen müssen. Grundsätzlich müssen keine Beiträge gezahlt werden, wenn keine Leistung geboten wird, erklärt Fischer. Natürlich könne man einwilligen, Monate „gutgeschrieben“ zu bekommen, um dem Anbieter zu helfen. „Das erfolgt aber immer freiwillig“, erklärt der Verbraucherschützer. Er berichtet von Unternehmen, die nach Alternativen suchen, um ihre Mitglieder bei der Stange zu halten, etwa in dem sie anbieten, Trainingsgeräte mit nach Hause nehmen zu können.

Täglich gehen bei der Verbraucherzentrale zudem Klagen über Probleme mit Onlinehändler ein. Die Palette reicht von „Fake-Shops“, hinter denen Betrüger stehen, bis zu schlampig arbeitenden Händlern, die mit der Vielzahl von Kundenanfragen überfordert sind und Waren nicht oder verspätet liefern können.

Beratungsstelle sucht neue Bleibe

Ein positives Fazit zieht die Verbraucherzentrale zu einem neuen Beratungsangebot, dem Beschwerdepostfach. Verbraucher können sich online mit ihrem Ärger direkt an die Berater wenden, die das Anliegen prüfen und bei Bedarf einen Beratungstermin anbieten – der unter Umständen kostenpflichtig ist. Auch bei dieser neuen Kontaktmöglichkeit dominiert das Thema Reise-Rückerstattung. 2020 gingen im Schnitt 40 Beschwerden ein, Anfang dieses Jahres habe sich die Zahl bereits verdoppelt.

Dieses Jahr stehen für die Rostocker Verbraucherzentrale einige Änderungen ins Haus. Nach fast 30 Jahren in den Büros Am Strande sucht der gemeinnützige Verein neue Räume. „Wir haben uns schon ein paar Objekte angesehen“, sagt Geschäftsführer Fischer. Die alten Räume sind in die Jahre gekommen und für die inzwischen 18 Mitarbeiter zu eng geworden. Die neue Beratungsstelle soll gut erreichbar sein und nicht am Stadtrand liegen.

Land bezahlt Umzug

Zurzeit gibt es Diskussionen mit dem Land, das für den Umzug 25 000 Euro in seinen Haushalt eingestellt hat. „Damit kommen wir nicht hin“, erklärt Fischer. Die Verbraucherzentrale würde gerne Eigenmittel verwenden, die sie im Vorjahr erwirtschaftet hat, die aber dem Landeshaushalt zustehen. Die Verbraucherzentrale finanziert sich zu 30 Prozent vom Land, über Projektmittel vom Bund und erwirtschaftet jährlich rund 120 000 Euro selbst.

Von Gerald Kleine Wördemann