Rostock

Stundenlang hatte die Polizei am Freitag am Strand von Warnemünde nach einem vermissten Mann gesucht. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber, der den vermissten Schwimmer aus der Luft suchte.

Passiert war ihm allerdings offensichtlich nichts, die Suche wurde wieder eingestellt. Eine Hinweisgeberin meldete sich noch am Freitag in den Abendstunden bei der Polizei und teilte mit, dass sie gegen 16 Uhr mit einem etwa 40-jährigen Schwimmer sprach, der seine Sachen gesucht und nicht mehr gefunden hat.

Die Polizei teilte anschließend mit: „Die von der Hinweisgeberin gegebene Personenbeschreibung stimmte mit der Beschreibung des vermissten Schwimmers überein, auch die Örtlichkeit passte.“

Polizeisprecherin: Zahlen bei Falschalarm

Die Frage, die sich nun viele stellen: Wer muss für die groß angelegte Suche zahlen? Allein der Einsatz des Hubschraubers dürfte einen vierstelligen Betrag kosten. Polizeisprecherin Ellen Klaubert erklärt: „Grundsätzlich ist es möglich, dass für einen Polizeieinsatz auch gezahlt werden muss – wenn zum Beispiel vorsätzlich ein Falschalarm ausgelöst wird.“ Ob dies auch in diesem Fall so ist? Unwahrscheinlich. Und dazu will sich die Polizeihauptkommissarin am Wochenende noch nicht äußern. Sowas müsse sich im Nachgang genau angeschaut werden. Schließlich sei es um das Leben eines Menschen gegangen.

Aber: Wer vorsätzlich oder fahrlässig ein Alarm ausgelöst, dem kann ein Kostenbescheid in den Briefkasten flattern. Zahlen muss zum Beispiel der, der eine ungerechtfertigte Alarmierung auslöst. Wie hoch die Kosten dafür sind, hängt von Einsatzfahrzeugen, Zeit und Personal ab.

Im Gesetz- und Verordnungsblatt Mecklenburg-Vorpommern heißt es dazu: „Die Gebühr wird auch erhoben bei Einsätzen im Zusammenhang mit der Suche nach Vermissten, wenn diese erfolgen, weil die Rückkehr oder das Auffinden einer als vermisst gemeldeten Person nicht oder nicht unverzüglich mitgeteilt wird (ab dem Zeitpunkt der möglichen Benachrichtigung) sowie bei Einsätzen im Zusammenhang mit missbräuchlicher Alarmierung, Vortäuschen einer Gefahrenlage oder Straftat.“

Von Michaela Krohn