Vergewaltigungsopfer (63) sagt in Rostocker Prozess aus: „Ich habe laut geschrien“

Rostock

Der Prozess gegen einen 41-jährigen Mann aus Rostock wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung in zwei Fällen ist am Donnerstagvormittag vor dem Landgericht der Hansestadt fortgesetzt worden. Christof G. wird zur Last gelegt, im Mai und im August vergangenen Jahres in der Südstadt beziehungsweise in Dierkow eine 63- und 74-jährige Seniorin vergewaltigt zu haben.

Am dritten Prozesstag sagten unter anderem die beiden Opfer aus. So schilderte Monika B., wie sie nachts am 17. Mai durch einen Park an der Majakowskistraße ging, um in einer nahe gelegenen Tankstelle Zigaretten zu kaufen. „Ich bin sehr unbedarft durch den Park gegangen“, schilderte die 63-Jährige vor Gericht. Sie hatte Kopfhörer in ihren Ohren, hörte laut Musik.

Opfer: „Plötzlich lag er auf mir“

Plötzlich habe sie das scharfe Bremsen von einem Fahrrad wahrgenommen und einen „Ruck“ von hinten bemerkt. Die Frau stürzte zu Boden, der Täter habe ihr mit einer Hand den Mund zugehalten und mit der anderen die Hose heruntergezogen. „Ich habe laut geschrien und versucht mich zu befreien – dann hat der Mann von mir abgelassen“, schildert Monika B.

Ob es tatsächlich zu einer Vergewaltigung gekommen ist, also das Eindringen stattgefunden hat, konnte die 63-Jährige nicht mehr erinnern. „Es ging alles sehr schnell, plötzlich lag er auf mir“, fügte Monika B. weiter fort.

Angeklagter: „Eine noch ärmere Sau als ich“

Der Angeklagte, der die gesamte Vernehmung des Opfers mit gesenktem Haupt verfolgte, hatte zuvor von einem „Unfall“ berichtet. Er erklärte, dass ihr die Frau in sein Fahrrad gelaufen sei, aus Versehen sei er dann auf sie gefallen. Als er ihre Alkoholfahne roch, will er mit dem Satz „Das ist ja eine noch ärmere Sau als ich“ von ihr abgelassen haben.

Christof G. entschuldigte sich bei der 63-Jährigen. Das zweite Opfer, die 74-jährige Renate G., wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit vernommen. Der Prozess geht am Freitag weiter.

Lesen Sie auch

Von Stefan Tretropp