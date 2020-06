Vergewaltigungsprozess in Rostock: 59-Jähriger wegen Fluchtgefahr festgenommen

Rostock

Mohamad I. wird vorgeworfen, Ende August 2017 seine ehemalige und von ihm getrennt lebende Ehefrau in deren Wohnung in Rostock vergewaltigt zu haben. Vorher, so die Anklage, soll der aus Syrien mit gefälschtem Reisepass nach Deutschland geflüchtete Mann seiner Ex-Frau ein Messer an die Kehle gehalten und ihr mit Enthauptung gedroht haben, falls sie seiner Sex-Forderung nicht nachkomme. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft sah in seinem Schlussvortrag die Tat als erwiesen an.

Demnach sollte I. am besagten Tag auf die gemeinsamen Kinder in der Wohnung von Linda S. aufpassen. Der Syrer betrat die Wohnung bereits mit drei Messern, die er vorher in einem Mülleimer fand. Er wusch diese zunächst, um der 42-Jährigen dann das größte an den Hals zu halten, ihr zu drohen und sie ins Kinderzimmer zu zerren. Dort vergewaltigte I. seine bereits in Scheidung lebende Frau.

Erdrückende Beweislast

Erst als eines der gemeinsamen Kinder in der Wohnung wach wurde, ließ der Angeklagte von ihr ab. Laut Staatsanwaltschaft bestritt der Angeklagte die Tat und stellte die 42-Jährige als „eifersüchtig und verrückt“ dar. Allerdings war die Beweislast erdrückend.

So wurde Samenflüssigkeit von I. im Schlüpfer der Geschädigten nachgewiesen. Das erklärte der Syrer mit seiner Masturbationssucht, die er vornehmlich in Frauenwäsche tätigt. „Sie haben mit einem Messer sexuelle Handlungen gegen den erkennbaren Willen an einer Person durchgeführt“, sagte der Staatsanwalt und forderte zugleich eine fünfjährige Haftstrafe, von der aber – aufgrund der langen Verfahrensdauer – vier Monate als verbüßt anzusehen sein sollen.

Haftbefehl wegen Fluchtgefahr

Wegen einer möglichen Fluchtgefahr beantragte er zudem einen Haftbefehl gegen den 59-Jährigen zu erlassen. Verteidiger Thomas Penneke begann sein Plädoyer wie folgt: „Ich glaube meinem Mandanten, er hat den Tag und die Tat ganz anders beschrieben.“ Die Verteidigung sieht eine Aussage-gegen-Aussage-Konstellation. Im Ergebnis forderte Penneke einen Freispruch für Mohamad I. und entgegnete der von der Staatsanwaltschaft bescheinigten Fluchtgefahr: „Wir haben es hier nicht mit einem eiskalten Vergewaltiger zu tun.

Er hat sich dem Verfahren nicht entzogen, er hätte schon lange das Weite suchen können, wenn er denn gewollt hätte.“ In seinem Schlusswort gab der Angeklagte immer wieder der 42-Jährigen die Schuld, zeigte kein Unrechtsbewusstsein. „Hier gilt nur, was Frauen sagen“, ließ der 59-Jährige von seinem Dolmetscher übersetzen.

Urteil am 7. Juli erwartet

Als dann kurz darauf die Kammer den beantragten Haftbefehl auch erließ, rückte die Polizei an und nahm den Angeklagten noch im Gerichtssaal fest. Er kam anschließend ins Gefängnis. Am Dienstag, 7. Juli, fällt das Urteil.

Von Stefan Tretropp