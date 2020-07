Vergewaltigungsprozess in Rostock: Täter muss fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis

Rostock

Urteilsspruch am Rostocker Landgericht: Ein 59 Jahre alter Syrer muss fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis, weil er seine Ex-Frau vergewaltigt und ihr mit Enthauptung gedroht hatte. Das Urteil, das auf besonders schwere Vergewaltigung lautete, wurde am Dienstag gesprochen und ist noch nicht rechtskräftig, da die Verteidigung Revision eingelegt hat.

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass Mohamad I. Ende August 2017 seine ehemalige und von ihm getrennt lebende Ehefrau in deren Wohnung in Rostock-Schmarl vergewaltigt hat, auch wenn der Angeklagte die Tat immer wieder abstritt und seine Ex als „psychisch krank, eifersüchtig und verrückt“ darstellte.

Anzeige

Angeklagter ging seiner Ehefrau fremd

Die 2006 geschlossene Ehe zu Linda S. war drei Jahre später bereits „erheblich belastet“, führte Richter Peter Goebels aus. I. ging ihr fremd, zudem bestrafte er seine Frau immer wieder. „Die Ehepartner lebten sich immer mehr auseinander“, stellte die Kammer fest.

Weitere OZ+ Artikel

Als sich der Bürgerkrieg in Syrien 2015 zuspitzte, nahm Linda S. die beiden gemeinsamen Kinder und flüchtete per Schlauchboot über das Mittelmeer nach Deutschland. Sie lebte mit den Kindern in einer Schmarler Wohnung. 2017 kam ihr Noch-Mann mit gefälschten Pässen erst nach Schwerin, dann nach Rostock. Sie wollte unbedingt die Scheidung.

Frau wollte die Scheidung

Ende August 2017 kommt es dazu, dass I. in Linda S. Wohnung auf die Kinder aufpassen soll. Er kommt mit drei Messern, wäscht diese zunächst. Dann – so das Gericht – setzt sich der 59-Jährige neben sie auf die Couch, hält ihr den Mund zu und dann ein Küchenmesser (Klingenlänge: 18,5 cm) an den Hals. „Sie sollte sich die Scheidung aus dem Kopf schlagen“, beschrieb das Gericht das Anliegen des Syrers. Bei Gegenwehr kündigte er an, sie zu köpfen.

Mit großer Angst ließ die heute 42-Jährige alles über sich ergehen: Der Angeklagte zerrt sie ins Kinderzimmer und vergewaltigt sie. Das Ziel: Der Angeklagte wollte seine Frau zu Fortführung der Ehe zwingen. Doch die Frau bleibt hart, zieht die Scheidung durch.

Angeklagter bereut Tat nicht

Dem 59-Jährigen sei es laut Goebels egal gewesen, ob er für die Tat ins Gefängnis muss. Seine Tat bereue er nicht. Am Ende glaubte das Gericht der geschädigten Ex-Frau und ihren „glaubhaften Aussagen“. Schließlich sprach auch gegen den Angeklagten, dass dessen Sperma in der Unterhose der Frau nachgewiesen wurde.

So sprach die Kammer mit fünfeinhalb Jahren Gefängnis schließlich ein Urteil, das noch über der Forderung der Staatsanwaltschaft lag, die fünf Jahre forderte. „Von der Gesamtfreiheitsstrafe sind zwei Monate bereits als verbüßt anzusehen“, hieß es von Richter Goebels – wegen der langen Verfahrensdauer. Verteidiger Thomas Penneke, der Freispruch gefordert hatte, geht in Revision. Damit ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.

Von Stefan Tretropp