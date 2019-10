Hier können Rostocker Studenten viel Geld sparen

Rostock

Endlich erwachsen und raus in die Welt! Das bedeutet für viele junge Leute der Schulabschluss und der Start ins Studium. Doch dass diese Freiheit auch viele Verpflichtungen mit sich bringt, merkt man oft erst, wenn es so weit ist. Versicherungen, Finanzen und das alltägliche Leben können die Studenten vor Herausforderungen stellen. Da kommen so manchem spezielle Vergünstigungen zugute. Auf dem Campustag konnten die Erstsemester schon mal einen Einblick erlangen, wo sie überall sparen können.

Studentenzeit ist auch immer ein Stück weit Partyzeit. Der LT-Club kommt Studenten entgegen, indem man dort mit Studentenausweis für drei anstatt für fünf Euro feiern gehen kann. Ebenso bietet das „Theater des Friedens“ (TDF) Vergünstigungen für den Großteil seiner Veranstaltungen an. „Manchmal kann man bis zu 10 Euro sparen“, berichtet Lisa Bobsin (21), angehende Veranstaltungskauffrau im TDF. Die Ermäßigungen gelten aber nicht nur für Studenten, sondern auch für Azubis, Schüler, Rentner und Menschen mit Behinderung.

Freier Eintritt für Kulturveranstaltungen

Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Das Kultur-Ticket, das für Studierende der Universität Rostock, der Hochschule für Musik und Theater und der Hochschule Rostock gilt. „Wir ermöglichen, dass man mit dem Studentenausweis kostenfrei oder vergünstigt das Volkstheater, die Bühne 602, die Sternwarte, den Zwischenbau, den Mau Club, die Kunsthalle und vieles mehr besuchen kann“, begeistert sich Johanna Treppmann, stellvertretende Asta-Vorsitzende.

Sportlicher Vorteil

Für alle sportbegeisterten Studenten hat das Fitnessstudio „Fitness First“ ein gutes Angebot. „Unser Zweijahresvertrag kostet normalerweise 50 Euro im Monat, für Studenten aber nur 35 Euro“, teilt Fitnessberater Danny Zoske (28) mit. Auch auf die Einjahres- und Monatsverträge gebe es Studentenvergünstigungen.

Sportlich geht es auch bei „Supreme Surf“ her: Geschäftsführer Daniel Weiß ist stolz, dass seine Surfschule seit mittlerweile zehn Jahren am Hochschulsport beteiligt ist. In diesem Rahmen wird Windsurfen, Kitesurfen und Wellenreiten angeboten. „Die Studenten sparen bei den Kursen über die Uni 20 Prozent“, erzählt Weiß. Aber auch außerhalb des Hochschulsports bekommen Studenten bei „Supreme Surf“ zehn Prozent Rabatt.

Zur Galerie Auf dem Campustag am 8. Oktober gewährten einige Studenten der OZ einen Einblick in ihre finanzielle Lage. Gleichzeitig konnten sie sich an rund 90 Ständen unter anderem auch über Einsparungsmöglichkeiten informieren. Hier sehen Sie alles auf einen Blick.

Bonusprogramm bei Krankenkassen

Bei der Krankenkasse AOK wirbt man in erster Linie mit dem Bonusprogramm, das über eine App funktioniert. „Für Vorsorgeuntersuchungen, Bewegungsaktivitäten und vieles mehr kann man Punkte sammeln und sich dafür Geldprämien auszahlen lassen“, erklärt Hochschulberaterin Louisa Köhler. Für Studenten besonders interessant: Für die Anmeldung beim Hochschulsport erhält man bereits 25 Euro. „Zusätzlich kann man jeden Monat bis zu 15 Euro kassieren, indem man seine sportlichen Uni-Aktivitäten in der App hochlädt“, ergänzt die AOK-Mitarbeiterin.

Kostenfreie Konten

Auch das Thema Konto ist wichtig. Die Ostseesparkasse (Ospa) hat für Studenten und Auszubildende ein gutes Angebot, wie Ospa-Azubi Niklas Frommke weiß: „Wir bieten ein kostenfreies Girokonto samt Kreditkarte, mit der man weltweit gebührenfrei Bargeld abheben kann. Inklusive ist eine Auslandskrankenversicherung.“ Außerdem gebe es die sogenannte Smart Card, mit der man zum Beispiel Vergünstigungen bei der Bäckerei Sparre oder verschiedenen Sportveranstaltungen erhält.

Gutschriften für Strom und Handyverträge

Jeder braucht Strom und die Anbieterauswahl ist groß. Die Stadtwerke werben damit, dass alle Studenten bei einer Neuanmeldung eine Gutschrift von 30 Euro erhalten. Das Angebot gilt noch bis zum 31. Oktober.

Und in Sachen Handyverträge? „Wir schenken Studenten die ersten drei Monate Basisgebühr“, berichtet Katharina Schütt, die den Vodafone-Laden in der Kröpeliner Straße leitet. Das Angebot gelte jederzeit.

