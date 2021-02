Verkauf der Ospa-Arena: Das plant der Eigentümer

Rostock

Verstummen bald die Jubelschreie in der Ospa-Arena? Ab März 2023 könnte es mit dem Breiten- und Spitzensport in der Halle in Reutershagen vorbei sein. Dann ist Andreas Häse zehn Jahre alleiniger Besitzer des Objektes und kann mit der Arena machen, was er möchte. Klar ist: Der Unternehmer plant den Verkauf oder zumindest eine Nutzungsänderung. Das sei auch schon seit Jahren bekannt und kein Geheimnis, erklärte der Rostocker am Donnerstag gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG.

Er hat allerdings auch der Stadt ein Angebot gemacht, die Halle zu erwerben. Denn die zahlreichen sportlichen Nutzer, vor allem der Polizeisportverein Rostock (PSV), bangen schon jetzt um ihre Trainings- und Wettkampfstätte. Wie viel Geld er von der Stadt verlangt, will Häse nicht sagen. „Es ist viel weniger, als ich auf dem freien Markt erzielen könnte. Aber man muss ja nicht immer das Maximale rausholen“, sagt er.

Wohnungen, Hotel oder Pflegeheim denkbar

Aktuell hätte er bereits Interessenten für den Kauf des Objektes. Auch solche, die sich einen Weiterbetrieb als Sportarena vorstellen könnten. Doch es gibt auch andere Möglichkeiten. „Wir könnten mit ein paar Umbaumaßnahmen in der Halle 108 möblierte Wohnungen schaffen und vermieten“, sagt der Eigentümer. Zudem seien der Verkauf oder die Vermietung an Bildungsträger denkbar, welche das Objekt dann als Schule oder Internat nutzen. Selbst ein Hotel oder ein Pflegeheim wären – zumindest von den baulichen Gegebenheiten her – möglich. „Klar ist, dass die Halle so oder so nicht abgerissen wird. Das wäre ja Wahnsinn, dafür ist die Substanz viel zu gut“, sagt Häse.

Nachdem er die Ospa-Arena 2010 gemeinsam mit einer Tochterfirma der Ostseesparkasse aus der Insolvenzmasse erworben hatte, seien mehrere Millionen in das Objekt gesteckt worden. Der Betrieb der Arena liegt von Anfang an in Häses Händen. Mit seiner Firma ICE Marketing bewirtschaftet er auch die Rostocker Eishalle. Doch in der Ospa-Arena sei es schwerer, wirtschaftlich zu agieren. Deshalb wolle er das nicht mehr lange so weitermachen.

Bauantrag könnte schon Anfang 2022 erfolgen

Ein möglicher Umbau für Wohnnutzung würde etwa zweieinhalb bis drei Millionen Euro kosten, schätzt der Unternehmer. Noch habe er aber keinem der Mieter gekündigt. Dennoch hätte die Stadt nicht ewig Zeit, über das Angebot nachzudenken. Denn sollte Rostock den Ankauf ablehnen, würde er spätestens Anfang kommenden Jahres einen Bauantrag für die Nutzungsänderung stellen.

Die Sorgen der Sportler sind Häse nicht neu. „Aber beispielsweise der PSV hat seit elf Jahren sehr faire Mietbedingungen“, sagt er. Mit einigen anderen Mietern des Objektes bestünden zudem noch längerfristige Mietverträge, an denen auch bei Umnutzung der Ospa-Arena festgehalten werden soll. „Das betrifft zum Beispiel das Restaurant, die Tanzschule und die Physiotherapie.“

Bachmann: Nicht erpressen lassen

Aus dem Rathaus gab es am Donnerstag auf OZ-Nachfrage keinerlei Auskunft zum Thema Ospa-Arena. Die Bürgerschaftsfraktionen reagierten unterschiedlich auf das Angebot des Eigentümers. Zumal in Rostock seit ein paar Wochen schon der Ankauf einer anderen Sportstätte – nämlich des Ostseestadions – Thema ist. Dafür müsste die Stadt rund 15 Millionen Euro investieren.

"Breitensport ist Daseinsvorsorge", sagt Sybille Bachmann, Vorsitzende des Rostocker Bund.

Sybille Bachmann findet, die Hansestadt solle sich „nicht von Privaten unter Druck setzen lassen“, sondern stattdessen zügig eigene Hallen errichten. „Denn Breitensport ist Daseinsvorsorge“, sagt die Vorsitzende des Rostocker Bundes. „Dem Betreiber geht es nur um Gewinn, da machen sich Wohnungen besser“, so Bachmann. Die Stadt könnte zwar Verluste mit decken, müsse aber parallel selbst bauen.

Fraktionen wollen Breitensportler unterstützen

Unabhängig von möglichen neuen Hallen will Daniel Peters die Ospa-Arena aber nicht abschreiben. „Rostock ist die Sportstadt in MV und sollte es auch bleiben. Ich bin deshalb der Überzeugung, dass wir auch diese Anlage erhalten müssen“, so der Vorsitzende der VDU-Fraktion. Ob das durch Erwerb oder Defizitausgleich erfolge, hänge von einer möglichen Kaufsumme sowie den Zahlen des Betreibers ab. „Aber die kennen wir aktuell noch nicht“, so Peters.

„Meine Fraktion schließt derzeit keine der beiden Optionen aus“, sagt auch Eva-Maria Kröger, Chefin der Rostocker Linken. Es gelte, alles dafür zu unternehmen, den Erhalt dieser zentralen Sportstätte zu sichern. „Dafür muss die Stadt aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen und konkrete Zahlen auf den Tisch legen“, fordert Kröger.

Dass es bisher immer noch kein Wertgutachten zur Halle gibt und die Sportler in Unsicherheit gelassen würden, ist für die Linken-Politikerin nicht nachvollziehbar. „Für uns steht fest, dass wir den größten Breitensportverein des Landes und viele weitere Sportler nicht im Regen stehen lassen werden“, so Kröger. Die Sicherung des Breitensportangebotes in Rostock sei Pflicht, „alles andere kann nur die Kür sein“.

Von Claudia Labude-Gericke