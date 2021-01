Rostock

Die Zukunft der acht Real-Märkte in MV bleibt offen: Die Handelskette Kaufland gab jetzt eine Liste von 13 Real-Standorten heraus, die in einer ersten Welle in Kaufland-Filialen umgewandelt werden sollen, etwa in Oldenburg, Paderborn oder Bochum. Darunter war jedoch keiner der Märkte im Nordosten. Offen ist unter anderem noch, wer den Real in Sievershagen bei Rostock übernehmen wird. Nach OZ-Informationen ist Kaufland hier aus dem Rennen.

Auch in Neubrandenburg wird der Markt zwar laut Real wahrscheinlich erhalten bleiben, wegen kartellrechtlicher Bedenken darf Kaufland dort aber nicht einziehen. In der Vier-Tore-Stadt gibt es bereits zwei Kaufland-Filialen. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi könnte Kaufland jedoch mindestens drei andere Märkte in MV übernehmen, für die anderen sind Globus, Edeka und Rewe im Gespräch.

Reals Mutterkonzern Metro hatte Anfang 2020 beschlossen, alle 277 Real-Märkte in Deutschland mit zusammen 34 000 Mitarbeitern an das deutsch-russische Konsortium X+Bricks zu verkaufen. Damals hieß es, dass etwa 30 Filialen komplett geschlossen werden sollen. 50 Märkte sollten zunächst unter dem Namen Real bestehen bleiben. Ende 2020 genehmigte das Bundeskartellamt den Verkauf von 92 Filialen an Kaufland.

In MV gibt es Real-Standorte in Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, Bergen, Parchim, Schwerin und Neubrandenburg mit insgesamt rund 1000 Mitarbeitern.

