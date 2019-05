Rostock

Rupert Simoner wird in den nächsten Wochen viel unterwegs sein. Ab Montag bereist der Chef der österreichischen Hotelgruppe Vienna House 17 Hotels, die er von der Rostocker Arcona-Gruppe gekauft hat.

Vor wenigen Tagen hatten beide Firmen einen der größten Hotel-Deals der vergangenen Jahre bekannt gegeben. Von Arcona bleibt nur noch ein Rumpfunternehmen übrig, allerdings mit den sechs vornehmsten Hotels der Gruppe – unter anderem auf Sylt, auf Rügen, in Kitzbühel und auf der Wartburg. Vienna House steigt dagegen mit 31 Häusern in die Liga der größten Stadthotelketten in Deutschland auf.

Neue Besitzer wollen investieren

Unter anderem wollen die neuen Besitzer bei ihrer Rundreise herausfinden, wie viel Geld sie zusätzlich zum Kaufpreis – zu dem sie schweigen – in ihren Neuerwerb investieren müssen. „Wir werden jeweils nach Lage der Dinge entscheiden, ob ein Design-Upgrade oder ein paar Schönheitskorrekturen reichen oder ob größere Umbauten notwendig sind“, sagt Vienna-Sprecherin Betina Welter. Mit der Neuaufstellung habe das Unternehmen keine Eile. Nach und nach sollen die Häuser ins neue Konzept eingegliedert werden. Wozu auch neue Namen gehören.

Arbeitsverträge wohl unverändert

Statt „Arcona“ steht künftig „ Vienna House“ auf den Schildern, gefolgt vom lokalen Eigennamen, wie „Baltic“ in Stralsund oder „Sonne“ in Rostock. Das Traditionshaus wird derzeit noch per Franchise-Vertrag als Steigenberger-Hotel geführt. Insgesamt gehören fünf Steigenberger-Hotels zu dem Paket, bei vieren davon läuft Ende des Jahres der Vertrag aus, darunter auch in Wismar. Der Zusatz „Steigenberger“ soll dann wegfallen.

Die Restaurantkette „Weinwirtschaft“ bleibt im Hotel in Sellin, in den verkauften Häusern könnte sie durch ein neues Gastro-Konzept ersetzt werden. Sollte sich allerdings bei der Besichtigungstour herausstellen, dass dieser Markenname unverzichtbar ist, will Vienna über eine Fortführung unter dem alten Namen nachdenken. „Wir haben die Markenrechte für Arcona und Weinwirtschaft bis Ende des Jahres“, sagt Sprecherin Welter. Sollte „Weinwirtschaft“ bleiben, werde nachverhandelt. Die Arbeitsverträge mit allen 850 Beschäftigten sollen dagegen unverändert weitergeführt werden.

Anspannung bei Mitarbeitern

Bei den Mitarbeitern und Direktoren der einzelnen Hotels sorgt der Verkauf offenbar für Anspannung: Auf Nachfrage war niemand zu einem Gespräch mit der OZ bereit. Insgesamt arbeiten bei Vienna nach der Übernahme 3450 Personen in 57 Hotels, überwiegend in Deutschland. In Wien hat die Gruppe, anders als der Name nahelegt, kein Haus. In MV gehören ihr künftig Hotels in Rostock, Stralsund und Wismar .

Die verbleibende Arcona-Gruppe unter der Leitung von Alexander Winter verabschiedet sich komplett aus dem umkämpften Segment der Stadthotels und will sich ganz auf Ferienhotels konzentrieren – zu denen die sechs verbleibenden Hotels gehören. Wieder so groß werden wie vorher will das Rostocker Unternehmen durch eine Expansion der Hotelmarke „Barefoot“ des Hamburger Schauspielers Til Schweiger.

