Markgrafenheide

Der Rostocker Nordosten befindet sich im Wandel und wie die Zukunft in Markgrafenheide, Hohe Düne, Hinrichshagen, Wiethagen und Torfbrücke in den nächsten zehn Jahren gestaltet werden soll, wird aktuell festgeschrieben. Die Ostsee-Zeitung hat gemeinsam mit dem Ortsbeiratsvorsitzenden der Rostocker Heide, Henry Klützke (Die Linke), ein Auge auf die Pläne geworfen.

An gleich mehreren Stellen in Markgrafenheide entstehen derzeit Neubauten. Die Wiro baut in der Albin-Köbis-Straße. Direkt neben dem Netto entsteht ein großes Wohnquartier und auch neben dem Hotel Godewind wird gebaut. Darüber hinaus gibt es Planungen für den Abriss der ehemaligen Turnhalle zugunsten eines Wohnquartiers. Trotz der laufenden Maßnahmen, die Margrafenheide entgegen dem Trend der letzten Jahre einen Zuzug von Anwohnern versprechen, sorgt sich Klützke.

Wohnen in Markgrafenheide wird teurer

„Das sind vor allem Private, die dort bauen. Dadurch wird der Mietspiegel bei uns steigen. Die Mieten befinden sich jetzt schon im Bereich von zehn Euro pro Quadratmeter“, sagt Klützke. Er sieht die Wiro in der Verantwortung. „Wir brauchen mehr Sozialwohnungen, wir wollen mehr Attraktivität für Familien“, sagt Klützke. Die Wiro verweise ihn hingegen immer wieder auf geringe Nachfrage nach Wohnen im Heideort.

Die ehemaligen Kasernenbauten in der Albin-Köbis-Straße werden aktuell nach und nach leergezogen. Sie werden nicht neu vermietet und auch nicht renoviert, da man langfristig Neubauten plant – wenn es die nicht vorhandene Nachfrage denn hergibt. „Wir gehen von Objekt zu Objekt vor und entscheiden immer wieder neu. Denn jede Investition muss sich wirtschaftlich rechnen – heute und auch noch in vielen Jahren“, sagte Carsten Klehn, Pressesprecher bei der Wiro, unlängst auf OZ-Anfrage.

Potenzial: Verkehrsinfrastruktur

Im Entwurf zur Fortschreibung der städtebaulichen Rahmenplanung spielt der Bereich rund um die Albin-Köbis-Straße eine zentrale Rolle. Hier soll mittelfristig ein barrierearmes Wohnumfeld entstehen, mit „verbesserten Aufenthalts- und Nutzungsmöglichkeiten im direkten Wohnumfeld.“ Dass es entlang der Straße schon lange an einer vernünftigen Wegeführung fehlt, ist Klützke bereits lange ein Dorn im Auge. Um den Arzt oder auch eine Physiotherapie-Praxis zu erreichen, bleibt den Anwohnern nichts weiter übrig, als auf einer Straße mit vielen Schlaglöchern zu gehen.

Weitere Potenziale sind im Bereich der Verkehrsinfrastruktur festgeschrieben. Der westliche Ortseingang von Markgrafenheide genießt hohe Priorität. „Es braucht bauliche Maßnahmen, um die Geschwindigkeit der Pkw zu reduzieren. Schilder reichen nicht aus“, sagt Klützke. Dementsprechend sind kurzfristige „Maßnahmen zur frühzeitigen Verkehrsberuhigung und Gehwegquerung“ Punkt Nummer eins auf der Liste für die vorgesehenen Maßnahmen.

Aufruf zur Bürgerbeteiligung Der Ortsbeirat der Rostocker Heide nimmt noch immer Anregungen zur Entwicklung des Rostocker Nordostens entgegen. Diese können in die Formulierung des Strukturkonzeptes einfließen. Ende des Jahres soll ein Maßnahmenplan festgeschrieben werden, an dem sich die Stadt in den kommenden zehn Jahren orientieren soll. Ideen und Anregungen nimmt der Ortsbeirat unter der E-Mail-Adresse obr2-rostocker-heide@rostock.de entgegen.

Bessere Erreichbarkeit der Heide

Doch auch in den anderen Orten der Heide soll die Verkehrssicherheit erhöht werden – so etwa in Hinrichshagen. Der Bereich um die Kreuzung Graal-Müritzer und Markgrafenheider Straße stellt einen Handlungsschwerpunkt dar. „Die Ein- und Ausfahrt zum Parkplatz mit der Fischkiste Hinrichshagen kurz vor der Kreuzung ist eine Gefahrenstelle“, sagt Klützke. Auch hier sei die Implementierung von verkehrsberuhigenden Maßnahmen wichtig.

Für Wiethagen fordert das ehrenamtliche Gremium schon lange eine neue Haltestelle der Deutschen Bahn. „Es hat nicht jeder ein Auto, um die Rostocker Heide zu erreichen“, sagt Klützke. Doch mehrfache Versuche, mit der Bahn ins Gespräch zu kommen, scheiterten. „Uns wurde vermittelt, dass dies den Fahrplan zu sehr durcheinanderbringen würde.“ Eine solche Haltestelle könne die Attraktivität der Heide jedoch enorm erhöhen und ihren Status als touristischen Anziehungspunkt und Naherholungsort stärken.

Mehr Toiletten für mehr Gastfreundlichkeit

Dem Tourismus widmet Henry Klützke ein besonderes Augenmerk. Den Status eines Seebads sieht er nämlich aufgrund diverser Punkte gefährdet. „Es fehlt weiterhin an Toiletten“, sagt er. Vom Umweltamt sei ein Trocken-WC an Strandaufgang vier versprochen worden. „Dort sehe ich aber nichts.“ Es sei bereits seit Jahren ein Problem, dass es zwischen Hohe Düne und Rosenort an öffentlichen Möglichkeiten fehlt. Die Tourismuszentrale stelle zwar wieder zwei Container-WCs zur Verfügung, aber dies reiche nicht aus. Immerhin sei auf dem Parkplatz Stubbenwiese eine behindertenfreundliche Variante geplant.

Was Klützke außerdem bemängelt, sind touristische Veranstaltungen. „Wir brauchen Angebote am Strand für Familien und Kinder. Sportveranstaltungen wären denkbar.“ Bislang gäbe es nichts in der Form. Immerhin sei in Planung, neue Angebote zu schaffen. „Die Tourismuszentrale plant Volleyballfelder am Strandaufgang Parkplatz Stubbenwiese. Da wir immer noch nicht wissen, wie es in diesem Jahr um unsere Strandbewirtschaftung bestellt ist, ist dies schon mal ein echter Fortschritt“, sagt Klützke.

Bürgerbeteiligung für Strukturkonzept

Die Bürgerbeteiligung für die Fortschreibung des Konzeptes sei im Zuge der Coronakrise schwierig gewesen. Das letzte Einwohnerforum liegt bereits fast zwei Jahre zurück. Wünsche, die aus diesen Zusammenkünften und aus E-Mails eingeflossen sind, behandeln vor allem mehr behindertenfreundliche Strandzugänge, mehr Bänke, verbesserte Wegeführungen im Ort und eine Verlängerung des Dünenpfades bis nach Hohe Düne.

Von Moritz Naumann