Rostock

Ein Auto biegt über die Kirchen- in die Alexandrinenstraße in Warnemünde ein, hält kurz und fährt weiter in Richtung Georginenplatz. Am Georginenplatz ist jedoch Schluss – die hochgefahrene Polleranlage verhindert die Weiterfahrt. „Wie komme ich den jetzt hier raus?“, fragt Fahrzeugführer Thomas Barczynski ratlos.

Der Urlauber aus Halle an der Saale war die vergangenen Tage in der Alexandrinenstraße untergebracht, hat kurz an der Unterkunft gehalten, um den Schlüssel abzugeben. Nun möchte er den Bereich im Ostseebad verlassen. „Die Straße zurückfahren kann ich ja nicht. Das ist doch eine Einbahnstraße“, sagt er.

Anwohner berichten von Chaos

Ein Chaos, das Weinhändler und Anwohner Thomas Tüngethal täglich beobachtet. „Manchmal gibt es hier ein richtiges Theater. Dann stehen hier fünf bis sieben Autos hintereinander, die sich einkeilen. Gerade ortsunkundige Autofahrer fahren dann hier hin und her und wissen nicht, wie sie aus dem Bereich wieder rauskommen.“

Sowohl am Georginenplatz als auch in der Seestraße versperren Poller den Weg außerhalb der Lieferverkehrszeiten. Der einzige Weg führt dann entlang am Alten Strom. Ortsfremde, wie Thomas Barczynski sind oft ratlos. Quelle: Ove Arscholl

Einmal, so der Weinhändler, sei ein Mann kurz nach 10 Uhr – der Poller war gerade wieder hochgefahren – angekommen und habe dann aus Verzweiflung bis 13 Uhr warten wollen. Zwischen 13 und 15 Uhr wird das Hindernis für den Lieferverkehr wieder heruntergefahren. „Der tat mir richtig leid“, so der Anwohner.

Viele fahren Einbahnstraße zurück

Eine weitere Anwohnerin hat wenig Verständnis. „Natürlich helfen wir gerne. Aber da müssen auch die Vermieter hier auf der Ecke besser kommunizieren, dass man hier zu bestimmten Zeiten nicht rauskommt.“

Mittlerweile hat sich ein weiteres Auto – diesmal mit Berliner Kennzeichen – am Georginenplatz verirrt. „Wir haben hier kurz in unsere Unterkunft eingecheckt und wollen jetzt wieder rausfahren“, so die Fahrerin. Kurzerhand dreht sie um und fährt die Einbahnstraße in die falsche Richtung zurück.

Das, so Tüngethal, würden viele Autofahrer aus Verzweiflung machen. „Die Alexandrinenstraße ist viel zu eng für den Begegnungsverkehr. Oft sieht man, wie Fahrzeuge dann auf die Gehwege ausweichen müssen.“ Wiederum andere würden den Weg am Alten Strom entlangfahren – dort, wo gerade im Sommer Hunderte Menschen spazieren.

Alexandrinenstraße ist Fußgängerzone

Das zuständige Ortsamt Nordwest versteht die Aufregung nicht. „Bei dem Bereich Kirchenstraße, Alexandrinenstraße, Am Strom, Georginenplatz und Am Leuchtturm in Warnemünde handelt es sich bei der Verkehrsfläche um eine Fußgängerzone, die grundsätzlich nur von Fußgängern genutzt werden darf“, heißt es in einer Stellungnahme. Das Befahren mit Kraftfahrzeugen sei nur im Rahmen der Belieferung in den Zeiten von 6 bis 10 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 18 bis 22 Uhr, sowie für die Zufahrt auf die Grundstücke erlaubt.

„Bei der geschilderten Situation handelt es sich um eine Missachtung der Straßenverkehrsordnung bei der Zufahrt in die Fußgängerzone und die entgegengesetzte Befahrung der Einbahnstraße.“ Die Zufahrt auf die Grundstücke sei durch die Ausgabe von Pollerkarten an die Grundstückseigentümer ermöglicht.

Thomas Tüngethal hat ein Grundstück mit Garage und dementsprechend eine solche Pollerkarte. „Das Problem ist, dass wir hier auf der Ecke viele Hotels und Ferienwohnungen haben und die Menschen oft erst 15 Uhr einchecken oder 10 Uhr auschecken. Und dann fahren sie genau zu den Zeiten zu den Grundstücken der Unterkünfte, zu denen die Poller hochgefahren sind.“

Auch Speditionen seien durchaus schon außerhalb der Lieferzeiten angekommen. „Und dann müssen die großen Lkw rückwärts fahren. Einmal wurde dabei auch schon ein Gartentor beschädigt.“

Weiterer Poller geplant

Der Warnemünder betont, grundsätzlich froh über die Verkehrsberuhigung im Ostseebad zu sein. „Das ist richtig, dass hier was getan wird“, sagt er. „Aber es muss auch eine Lösung gefunden werden, wie die Menschen, die sich hierher verirrt haben, wieder rauskommen.“ Eine Möglichkeit sei – so der Weinhändler – auf der einen Seite der Poller Sensoren anzubringen, die herunterfahren, wenn ein Auto das Gebiet verlässt.

Für Entspannung könnte ein weiterer geplanter Poller sorgen. Die Anlagen am Leuchtturm und am Georginenplatz seien als Maßnahme zur Sicherung der Fußgängerzone gegen illegales Befahren errichtet worden. „Als nächsten notwendigen Schritt ist die Errichtung einer Versenkpolleranlage an der Zufahrt zur Kirchenstraße – vom Kirchenplatz kommend – vorgesehen“, so das Ortsamt. Damit sollten Autofahrer, die kein eigenes Grundstück in dem Bereich und damit auch keine Pollerkarte besitzen, daran gehindert werden, den betroffenen Bereich überhaupt zu befahren.

Von Katharina Ahlers