Verkehrschaos und Verletzte nach Unfall in Rostock-Evershagen

Rostock

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagabend im Rostocker Stadtteil Evershagen gekommen. Zwei Autos sind dabei zusammengestoßen, zwei Personen wurden verletzt. Es kam zu großen Behinderungen im Verkehr.

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich das Unglück gegen 18.45 Uhr auf der Stadtautobahn in Richtung Warnemünde, am Abzweig zur Jägerbäk, ereignet. Der junge Fahrer eines Mercedes kam nach Aussagen der Beamten vom Schutower Kreuz und war in Richtung Evershagen unterwegs. Als die Ampel auf Rot umsprang, soll er dennoch Gas gegeben haben.

Auf der Kreuzung kollidierte der Fahrer mit einem VW, der aus Warnemünde kam und nach links Zur Jägerbäk abbiegen wollte. Der Wagen des 27-Jährigen wurde nach rechts gegen eine Laterne geschleudert und vollkommen demoliert.

Zur Galerie Der Zusammenstoß sorgte für lange Staus an der Kreuzung

Der VW blieb auf der Kreuzung stehen und wurde im Frontbereich ebenfalls stark beschädigt. In den Autos befand sich jeweils nur der Fahrer. Beide erlitten leichte Verletzungen und kamen ins Krankenhaus.

An der Unfallstelle kamen zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerwehr und zahlreiche Polizei-Streifenwagen zum Einsatz. Der Unfall mitten auf der stark befahrenen Kreuzung sorgte für lange Staus in alle Richtungen. Die Polizei ermittelt weiter zur genauen Unfallursache.

Lesen Sie auch:

Von Stefan Tretropp