Rostock

Wegen der angemeldeten Demonstration am Freitag von 13 bis 17 Uhr kommt es in folgenden Bereichen zu Verkehrseinschränkungen: Alter Markt - Slüterstraße - Am Strande - Grubenstraße - Mühlenstraße - Am Wendländer Schilde - Altschmiedestraße - Alter Markt.

Die entsprechenden Straßenabschnitte für den kompletten Straßenverkehr werden zeitweise gesperrt. Die Rostocker Polizei empfiehlt die Bereiche zu umfahren oder den ÖPNV zu nutzen.

Lesen Sie auch:

Von OZ