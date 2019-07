Tessin

1,8 Promille schon am frühen Morgen: Beim Besuch der Verkehrswacht Tessin hat Infrastrukturminister Christian Pegel ( SPD) die Brille auf. Die Rauschbrille, die eindrucksvoll die körperlichen Einschränkungen nach reichlich Alkoholkonsum simuliert. Klaus Hoppe, Leiter der Ortsverkehrswacht Tessin/ Sanitz, geleitet den Politiker sicher über den Parcours.

Der Minister gerät leicht aus dem Gleichgewicht. „Hier hat man von null auf hundert gleich 1,8 Promille“, sagt Pegel, „normalerweise trinkt man sich allmählich in diesen Zustand und unterschätzt dann die Fahrtüchtigkeit.“ Er sei dafür: „Kein Alkohol am Steuer.“

Verkehrsminister auf Sommertour

Der Minister hat gestern seine Sommertour gestartet und gleich mehrere Verkehrswachten im Land besucht. Von Tessin aus ging es weiter nach Stralsund und Usedom. An der Landesstraße 26 bei Greifswald-Eldena hat Pegel an der Vorstellung der neuen Kampagne der Landesverkehrswacht „Schön gefährlich! – Alleensicherheit in Mecklenburg-Vorpommern“ teilgenommen, die Autofahrer auf die Gefahren der vielen Baumstraßen aufmerksam machen soll. MV hat mit mehr als 4000 Kilometern Länge neben Brandenburg die meisten Alleen in Deutschland. Seit gestern werden an mehr als 100 Standorten Plakate mit der Botschaft „Schön gefährlich“ aufgehängt.

Ehrenamtlern gebührt mehr Aufmerksamkeit

„Die Verkehrswachten im Land leisten einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit auf den Straßen unseres Landes“, sagt der Minister zum Auftakt der Tour in Tessin. „Sie sind in Sachen Verkehrserziehung ständig in Kitas und Grundschulen unterwegs. Allerdings erfahren die Ehrenamtler oft nicht die Aufmerksamkeit, die ihnen zusteht.“

Zwei- bis dreimal pro Woche rücken die Mitglieder der Verkehrswacht Tessin-Sanitz in Schulen und Kindergärten an. Im Gepäck haben sie Fahrräder, Laufräder und Roller, mit denen die Mädchen und Jungen zum Beispiel einen mit Hindernissen gespickten Parcours abfahren müssen. „Mit Fußgängerüberweg, Ampel, Slalomstrecke“, erläutert Klaus Hoppe. Mit dem Alter steige auch der Schwierigkeitsgrad der aufgebauten Strecke. Die Grundschüler müssten auch einen Spurwechsel hinlegen, ein Schrägbrett überfahren und die Hand raushalten. „So wie im richtigen Straßenverkehr auch“, sagt Hoppe.

Hoher Bedarf für Verkehrsunterricht

Der Bedarf für diese Form des Verkehrsunterrichts sei groß und übersteige die Möglichkeiten, berichtet Reinhard Gierke von der Tessiner Wacht. Die 2007 gegründete Gruppe zähle 16 Mitglieder. „Vornehmlich Rentner, die unsere Einsätze zumeist vormittags auch realisieren können“, sagt Gierke. „Wir haben ein Nachwuchsproblem“, betont Vereinsvorsitzender Hoppe.

Dank einer Förderung von 5000 Euro aus dem Strategiefonds des Landes konnte die Verkehrswacht ihr angemietetes Lager in der alten Zuckerfabrik umbauen und neu gestalten. Regale wurden angeschafft für all die Utensilien und Materialien, mit denen die Ehrenamtler auf Tour gehen. „Beamer, Laptop und Leinwand für die Ausbildung sind neu“, freut sich Hoppe.

Fahrradcodierungen landesweit

Die Tessiner bieten auch Fahrradcodierungen an. Seit 2013 sind Vereinsmitglieder mit dem Codierkoffer unterwegs. Nicht nur im eigenen Umfeld zwischen Sanitz und Tessin. „Da wir die Gerätschaften und Erfahrungen haben, unterstützen wir auch unsere Mitstreiter auf Usedom, Fischland-Darß-Zingst, fast überall in MV“, informiert Hoppe.

Insbesondere Urlauber würden das kostenlose Angebot der Verkehrswacht nutzen. „In den letzten zehn Tagen haben wir dreimal codiert, in Tessin, Sanitz und Roggentin“, ergänzt Reinhard Gierke. Nutzer der Gravuren waren zu 50 Prozent Touristen. „Weil die Einheimischen schon registriert sind“, vermutet Minister Pegel.

Rauschparcours und Rollatortraining

Beliebte Aufklärungsaktionen der Verkehrswacht insbesondere für junge und ältere Kraftfahrer sind der Parcours mit Rausch- und Drogenbrillen und Reaktionstests. „Außerdem bieten wir auch Aktionen für Senioren an, in Zusammenarbeit mit dem Sanitätshaus und Rebus“, berichtet Hoppe. Er nennt Rollatortraining und Kriminalitätsprävention, beispielsweise zum Thema Enkeltrick.

Doris Deutsch