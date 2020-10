Rostock

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) unterstützt die für 2021 geplante Seekanalvertiefung in Rostock. Nachdem die rechtlichen und technischen Voraussetzungen für das Vorhaben geschaffen seien, müsse über das 130-Millionen-Euro-Projekt nun in der Haushaltsdebatte des Bundestages entschieden werden. „Ich werde mich dafür einsetzen“, versicherte Scheuer am Mittwoch in Rostock.

Der Verkehrsminister hat in der Hansestadt gemeinsam mit dem Präsidenten der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Hans-Heinrich Witte, das neue Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee (WSA Ostsee) eröffnet. „Die Kompetenz und Verantwortung für die Schifffahrt in der Ostsee liegt jetzt in einer Hand“, sagte Scheuer. Das neue Ostsee-Amt geht aus den Wasserstraßen- und Schifffahrtsämtern Lübeck und Stralsund hervor. „550 Jobs sind gesichert“, so Scheuer.

Besondere Aufgabe ist Verkehrsüberwachung der Ostsee

Ein besonderer Aufgabenschwerpunkt des neuen Amtes ist die Verkehrsüberwachung der Ostsee. „Eines stark frequentierten und großen Seegebiets“, wie Hans-Heinrich Witte betont. „Die fachliche Kompetenz des neuen Amtes konzentriert sich auf die Sicherheit und Leichtigkeit der Seeschifffahrt, die Zufahrt zu den Ostseehäfen und den Umweltschutz“, so Witte weiter.

Radaktivisten demonstrieren am Rande der Veranstaltung und forderten Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) auf, Radfahrer und Fußgänger wirksamer zu schützen. Quelle: Martin Börner

Leiter des neuen WSA Ostsee ist Stefan Grammann aus Bad Doberan. Er leitet bereits seit Anfang des Jahres das WSA Stralsund und war zuvor als Referatsleiter des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie für nautische Informationen zuständig. „Die Schifffahrt nimmt die Ostsee bereits als ein Revier wahr“, sagte Grammann. Nun sei auch die Verwaltungsstruktur dazu einheitlich.

Der Chef des neuen WSA setzt auf eine enge Kooperation mit den Anrainerstaaten der Ostsee. Ein großes Zukunftsthema sei die autonome Schifffahrt. „Diese wird uns in den nächsten zehn bis 20 Jahren erreichen“, sagt Grammann.

Protest am Rande: Radfahrer besser schützen

Am Rande der Eröffnung demonstrierten Rostocker Radaktivisten gegen die Straßenverkehrsordnungs-Novelle des Verkehrsministers. Sie forderten, Radfahrer und Fußgänger wirksamer zu schützen.

Scheuer entgegnete den Protestlern, dass 1,46 Milliarden Euro für den Radverkehr ausgegeben wird. Die Aktivisten überzeugte das nicht: „Geld löst das Problem nicht, wenn Falschparken und Rasen als Kavaliersdelikt behandelt wird.“ Der Verkehrsminister stieg anschließend ins Auto und fuhr los.

Von André Horn