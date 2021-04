Rostock

Ein Jugendlicher, der anstatt auf die Straße lieber auf sein Handy geguckt hat, ist am Samstagnachmittag in Rostock von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geschah der Unfall gegen 16.30 Uhr in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines VW-Kleinwagens die Arnold-Bernhard-Straße in Richtung Saarplatz, als der 14-Jährige auf Höhe der Stampfmüllerstraße vor das Fahrzeug trat. Der Autofahrer bremste zwar noch ab und versuchte so, denn Zusammenprall zu verhindern. Dies gelang ihm aber nicht vollends. So kam es laut Polizei zu einer leichten Berührung zwischen Pkw und Fußgänger.

Zur Galerie In Kröpelin wurde am Samstag ein Jugendlicher von einem Auto angefahren und verletzt. War der Junge von seinem Smartphone abgelenkt?

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Nach dem abgesetzten Notruf trafen ein Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei am Unfallort ein. Der 14-jährige Junge wurde behandelt und kam vorsorglich mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Arnold-Bernhard-Straße zur zeitweisen Sperrung einer Fahrspur. Die Polizei hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Von Stefan Tretropp