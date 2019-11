Sanitz

Am Dienstagmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall auf der B 110 gekommen, in den drei Autofahrer verwickelt waren. Der Unfall ereignete sich um 6:40 Uhr in der Ortslage Neu Pastow.

Eine 26-jährige Autofahrerin hatte das Bremsen eines 54-jährigen Fahrers zu spät bemerkt. Sie streifte das vordere Auto und geriet auf die entgegengesetzte Fahrbahn. Auf der falschen Straßenseite krachte die Autofahrerin frontal mit einem Mercedes zusammen. Der 41-jährige Fahrer des Mercedes kam daraufhin von der Straße ab und fuhr gegen ein Verkehrszeichen. Im Straßengraben kam er schließlich zum Stehen.

Keine Verletzten – Sachschaden von 9200 Euro

Die Straße war für eine Stunde vollständig gesperrt, da die Polizei das Auto bergen und die Unfallstelle sichern musste. Nach Angaben der Polizei wurden die drei Autofahrer nicht verletzt. Allerdings wird der Sachschaden auf 9200 Euro geschätzt.

Von OZ