Der Ausbruch der Corona-Pandemie und die damit einhergegangenen Einschränkungen im öffentlichen Leben haben zu starken Fahrgastrückgängen bei den Unternehmen im Verkehrsverbund Warnow geführt. Alleine Mitte März seien die Passagierzahlen um rund 90 Prozent eingebrochen, wie VVW-Geschäftsführer Stefan Wiedmer berichtet. „Seitdem hat sich die Situation zwar wieder beruhigt, dennoch sind wir gerade einmal bei einer Auslastung von 75 bis 80 Prozent angekommen.“

Mit Blick auf die Bestrebungen im Klimaschutz und für eine noch stärkere Rolle des öffentlichen Verkehrs wurden in Abstimmung mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern, der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, dem Landkreis Rostock sowie den Verkehrsunternehmen sogenannte VVW-Aktionswochen zur Neu- und Rückgewinnung der Fahrgäste ins Leben gerufen. „Mit dieser Maßnahme möchten wir uns als Verkehrsverbund bei unseren Gästen für ihr Vertrauen in der schweren Corona-Zeit bedanken“, erklärt Wiedmer.

Eine Karte für die ganze Region

Angefangen mit einem Schnupper-Abo, das vier statt zwölf Monate gültig ist, können Neukunden das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs kostengünstig kennenlernen. Der Einstieg ist jeweils zum September und zum Oktober möglich. „Schnell sein lohnt sich“, weiß Wiedmer. Denn: Wer sein Abo bis zum 23. August beantragt, profitiere zudem von weiteren Vorteilen der Aktionswochen.

Den gesamten September lang können Abo-Kunden nämlich nicht nur ganztägig eine weitere Person mitnehmen, sondern mit nur einem Ticket alle öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb Rostocks und dem kompletten Landkreises nutzen. „Für viele ist das eine Chance die Region zu erkunden und sich selbst von den Vorteilen zu überzeugen“, meint Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos).

Sebastian Constien ( SPD), Landrat im Kreis Rostock sieht darin einen weiteren Vorteil: „Dieses Angebot ist für die Hansestadt und den Landkreis eine Möglichkeit näher zusammen zu rücken und den Personennahverkehr auch über die Grenzen hinaus attraktiver zu gestalten. Nur gemeinsam sind wir stark.“

Vier Tage kostenlos durch Rostock fahren

Zur Stärkung und Belebung der Rostocker Innenstadt – allen voran des Handels – hat die Hansestadt die kostenlose Nutzung des öffentlichen Personennahverkehr an den vier September-Samstagen ermöglicht. Sowohl die Busse, Bahnen als auch Fähren der Verbundunternehmen können ganztägig genutzt werden. Dies gilt allerdings nur für die Tarifzone Rostock.

Dafür habe die Stadt 160 000 Euro in die Hand genommen, so Wiedmer. Wie hoch der finanzielle Aufwand für die restlichen Zusatzleistungen innerhalb der Aktionswochen sein werde, kann der VVW-Geschäftsführer noch nicht abschätzen. „Das hängt ganz davon ab, wie stark die Leute unser Angebot in dem Zeitraum nutzen werden. Wir hoffen natürlich, dass wir ihnen den öffentlichen Personennahverkehr wieder schmackhafter machen können.“

