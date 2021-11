Verkehrswacht Graal-Müritz zieht in Container um

Graal-Müritz

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge sind Jens-Peter Johannssen und sein 27-köpfiges Verkehrswacht-Team in neue Räume gezogen. Aus dem Gebäude der alten Grundschule in der Langen Straße in Graal-Müritz ging es für die Ehrenamtlichen nun in einen blauen Container, der in direkter Nachbarschaft der Grundschule und Greenhouse School steht. „Wir wollten der Jugend nicht im Weg stehen“, erklärt der Vorsitzende, den alle nur Pit nennen und zu dessen Markenzeichen nicht nur das obligatorische Basecap, sondern auch die Liebe zur Arbeit mit Kindern gehört.

Platz für die Jugend

Die alten Räume der örtlichen Verkehrswacht werden künftig nämlich von Kindern und Jugendlichen als Treffpunkt genutzt. „Sie haben nun einen größeren und vor allem abgeschlossenen Bereich, in dem sie ihre Freizeit verbringen können“, sagt der Vorsitzende des Sozialausschusses Stefan Lehmann: „Wir sind sehr froh, dass die Verkehrswacht unseren Vorschlag annahm.“ Doch zum Anfang hatte ihr Vorsitzender Bedenken. Von einem festen Gebäude in einen Container umziehen? Er wog die Vor- und Nachteile ab: „In der alten Grundschule war die Lage zwar zentraler, aber jetzt haben wir unseren Fuhrpark und den Verkehrsparcours direkt vor der Tür.“

30 000 Euro bislang investiert

Die Gemeinde investierte bislang 30 000 Euro in den Container. Die Möbel sind nagelneu, nur Strom und ein Internetanschluss fehlen aktuell noch. Doch das werde genauso nachgeholt, wie die Pflege der Außenanlagen, versprach Bürgermeisterin Dr. Benita Chelvier bei der Eröffnung im kleinen Kreise. Mit dem Ordnungsamt werde sie außerdem über eine neue Parkplatzregelung vor der neuen Verkehrswacht reden.

Mittlerweile überwiegt auch bei Jens-Peter Johannssen das lachende Auge. Er gab dem Container schon einen Kosenamen: das blaue Wunder. Am Tag der Eröffnung wurde nicht nur das neue Domizil feierlich eingeführt, sondern auch ein neuer Kontaktbeamter, mit dem die Verkehrswacht künftig eng zusammen arbeiten wird. An die Stelle von Manuela Harcks tritt Torsten Bühner.

Eine der Ältesten in MV

Die Ortsverkehrswacht in Graal-Müritz ist mit ihren 23 Jahren eine der ältesten in Mecklenburg-Vorpommern – und sie ist auch personell ein Spitzenreiter. Während sich beispielsweise im größeren Kühlungsborn vier Mitglieder für die Verkehrswacht fanden, sind es in Graal-Müritz 27 Männer und Frauen, die wichtige Präventionsarbeit leisten. Trotz der Corona-Pandemie investierten sie seit Januar 2021 insgesamt 1250 Stunden ihrer Freizeit, in denen sie unter anderem Grundschülern in Bentwisch, Rövershagen, Blankenhagen, Hohe Düne, Klockenhagen, Roggentin, Gelbensande und Mönchhagen das Radfahren und die verschiedenen Verkehrsregeln beibrachten und die Radfahrprüfung abnahmen.

Sensibilisiert für toten Winkel

In diesem Jahr gab es auch eine Premiere: Jens-Peter Johannssen und seine Kollegen sensibilisierten 150 Kinder zusammen mit dem Transportunternehmen Krause aus Bentwisch für eine große Gefahr im Straßenverkehr: den toten Winkel. Die Kinder erfuhren, was der tote Winkel ist, wann ein Lkw-Fahrer sie nicht sehen kann und sie durften selbst ins Cockpit klettern und sich von der Unsichtbarkeit eines Fußgängers oder Radfahrers überzeugen, wenn er sich in einer bestimmten Position zum Lkw befindet. Seit sechs Jahren ist Johannssen Mitglied der Verkehrswacht, seit vier Jahren ihr Vorsitzender. Zusammen mit seiner Frau Inge investiert er nicht nur viel Zeit, sondern auch viel Herzblut in die Verkehrswacht. „Aber wenn die Kinder uns anlachen, Spaß haben und sie sich sicherer auf den Straßen bewegen, dann ist das das Schönste.“

Von Carolin Alm