„So ein verficktes Leben, das man nicht kapiert“, tönt es durch das Große Haus des Rostocker Volkstheaters. Die Jugendlichen, die in historischer Schulkluft auf der Bühne stehen und – von Mitgliedern der Norddeutschen Philharmonie begleitet – voller Inbrunst singen, werden abrupt von Stephan Brauer gestoppt. „Hänschen war gar nicht zu hören und der Chor ist viel zu laut“, ruft er aus dem Zuschauerraum nach vorn. Zum zweiten Mal nach „Fame“ vereint der Regisseur mit dem Musical „Spring Awakening“ für das zurzeit die Proben laufen, junge Rostocker und Schauspiel-Profis auf der Bühne des Volkstheaters.

Musical-Stoff auch heute noch brisant

Seit Brauer 2006 das Musical von Duncan Sheik (Musik) und Steven Sater (Buch und Liedtexte) am New Yorker Broadway sah, träumt er davon, es in die Hansestadt zu holen. Es basiert auf dem Drama „Frühlings Erwachen“ von Frank Wedekind. ,„Ich bin sehr froh, dass ich es nun, mehr als zehn Jahre später, an einer städtischen Bühne inszenieren kann“, sagt Brauer. In dem Drama geht es um Jugendliche, die am Ende des 19. Jahrhunderts ihre Sexualität entdecken und sich von den Erwachsenen, die sie nicht aufklären, im Stich gelassen fühlen. „Es geht um Probleme, von denen man als Jugendlicher denkt, man hat sie ganz alleine und kann mit niemandem drüber reden“, sagt Jungschauspieler Alex Junge, der in dem Stück in die Rolle des Moritz schlüpft.

Der Stoff, der 1891, als das Stück entstand, für so viel Empörung sorgte, dass er erst 15 Jahre später den Weg auf die Bühne fand, sei nach wie vor aktuell. Auch wenn nackte Tatsachen heute kaum noch für Aufsehen sorgten, so Brauer. „Auch wenn das Stück Ende des 19. Jahrhunderts spielt, geht um zeitlose Themen wie Depressionen, Mobbing, elterliche Gewalt an Kindern, Homosexualität und Homophobie“.

Zwei Schauspieler in der Rolle von 15 Erwachsenen

Und wer könnte die insgesamt 30 Rollen besser verkörpern als junge Rostocker und Rostockerinnen? Dafür hatte das Volkstheater letzten Sommer zu einem Casting geladen. Sandra-Uma Schmitz und Steffen Schreier vom Rostocker Volkstheater schlüpfen in die Rollen von allen 15 Erwachsenen. Für Schmitz bedeutet das der Wechsel zwischen fünf verschiedenen Perücken. „Während der Vorstellung muss ich mich 13 mal umziehen. Für den schnellsten Wechsel habe ich 30 Sekunden Zeit“, sagt Schmitz.

Aber auch dem Nachwuchs verlangt das Pubertäts-Drama einiges ab: „Im 2. Akt lässt sich ein Mädchen von ihrem Freund schlagen, weil sie nachempfinden will, wie es ihrer Freundin geht, die von ihrem Vater verprügelt wird“, sagt Brauer. Brutale Szenen aber auch Liebesszenen auf der Bühne umzusetzen, sei nicht leicht. „Mir war es wichtig, dass wir bei der Umsetzung möglichst authentisch sind.“ Dafür lässt der Regisseur den Darstellern möglichst viel Freiraum. „Die Liebesszenen können die Jugendlichen selbst entwickeln. Dabei spielt es keine Rolle, wie viel nackte Haut am Ende zu sehen ist.“ Auch gleichgeschlechtliche Liebe ist ein Thema. „Es war gar nicht einfach, zwei Jungs zu finden, die sich auf der Bühne küssen“, verrät Brauer. „Aber wenn ich das Ergebnis sehe, bekomme ich jedes Mal eine Gänsehaut.“

„Sex-Szenen auf der Bühne waren die größte Herausforderung“

„Die Sex-Szenen auf der Bühne waren anfangs die größte Herausforderung weil man dabei eine persönliche Grenze überschreitet“, hat auch Yannick Hasse erlebt, der die Rolle des Melchior spielt. Inzwischen sei das kein Problem mehr, sagt der 18-Jährige, der bereits bei „Fame“ auf der Bühne des Volkstheaters stand und sich freut, dass er auch diesmal wieder dabei ist. „Noch hält sich das Lampenfieber in Grenzen, aber bei der Premiere werde ich definitiv aufgeregt sein“, sagt er und lacht. Auch für Martha-Luise Urbanek ist die Teilnahme am Musical etwas Besonderes. Auch wenn sie bereits Theatererfahrungen in Neustrelitz sammeln konnte und an der HMT Gesang studiert: „Es sind so viele junge Leute dabei, die eine unglaubliche Energie ausstrahlen. Das ist schon etwas Besonderes “, sagt die 20-Jährige.

Für die Aufführung hat Bühnen- und Kostümbildnerin Andrea Eisensee riesige Zahnräder in einem übergroßen Getriebe entwickelt. „Sie stehen für die Zeit der Industrialisierung, für eine gewisse Unendlichkeit, aber sie können die Menschen auch zermahlen“, sagt Eisensee. Auf der monochromen Bühne, die für die Tristesse der Industrialisierung steht, werden mit Lichteffekten – darunter allein 135 verschiedene Lichtstimmungen – verschiedene Emotionen erzeugt. „Mit der Musik von Duncan Sheik, die von den Jugendlichen in einer deutschen Übersetzung gesungen wird, schlagen wir die Brücke von der Handlung Ende des 19. Jahrhunderts ins Heute“, sagt Eisensee. Auch Frank Flade, Leiter des Opernchors, der die Jugendlichen musikalisch begleitet, ist begeistert: „Die Jugendlichen haben sich enorm entwickelt und sind alle über sich hinausgewachsen.“

Zum Stück von Frank Wedekind Frank Wedekind (1864-1918) gehörte mit seinen gesellschaftskritischen Theaterstücken zu den meistgespielten Dramatikern seiner Epoche. Im Jahr 1891 erschien sein Pubertäts-Drama „Frühlings Erwachen“. Das Stück, mit dem Wedekind die im Wilhelminischen Kaiserreich vorherrschende bürgerliche Sexualmoral kritisiert, erzählt die Geschichte mehrerer Jugendlicher, die während ihrer Pubertät und der damit verbundenen sexuellen Neugier mit Problemen psychischer Instabilität und gesellschaftlicher Intoleranz der Erwachsenen konfrontiert werden. Es ist von eigenen Erlebnissen des Autors inspiriert. Als Vorbild für Moritz Stiefel dienten ihm zwei Mitschüler, Frank Oberlin und Moritz Dürr, die 1883 bzw. 1885 Suizid begangen hatten. Einst aufgrund seiner angeblichen Obszönität verboten oder zensiert, ist „Frühlings Erwachen“ heute in deutschen, österreichischen und schweizerischen Bundesländern verbreitete Schullektüre. Als Musical-Fassung erhielt „Spring Awakening“ 2007 in acht Kategorien den Tony Award für die Aufführung am Broadway. Auch in Deutschland erfreute sich das Musical in den vergangenen Jahren zunehmender Beliebtheit und wurde in diversen Städten aufgeführt.

Premiere: Freitag, 3. Mai, 19.30 Uhr Großes Haus; weitere Vorstellungen 5., 8., 10. und 11. Mai. Tickets unter: www.volkstheater-rostock.de

Stefanie Büssing