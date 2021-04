Warnemünde

Mehr als zwei Jahrzehnte lang ist das Bürogebäude in der Warnemünder Werftallee nun bereits sich selbst überlassen. Der imposante Bau, der in seiner Form an ein Schulgebäude erinnert, liegt etwas versteckt zwischen der Landstromanlage und dem Gelände der MV Werften. Doch die Stadt hat das Gebäude nicht vergessen. Bereits seit Jahren prüft man, wie es zukünftig genutzt werden kann.

Läuft man einmal um das Gebäude und riskiert einen Blick durch die verstaubten Fenster, findet man Hinweise darauf, wofür das Gebäude einmal genutzt wurde. Am Haupteingang kann man etwa eine Stempeluhr erkennen, an der die Mitarbeiter früher ihren Arbeitsbeginn und das Ende erfasst haben. An der linken Seite des Gebäudes führt eine kleine Treppe in den Keller. Auf einem Schild steht: Ausweisstelle.

Einblicke in die Vergangenheit

Im Gebüsch daneben liegt ein kleines Magazin: der Werftkurier, Ausgabe 5 vom Dezember 1996. Es ist eine Unternehmenszeitung der Kvaerner Werft. Das Dokument ist so gut erhalten, dass es kaum vorstellbar ist, dass es bereits seit knapp 25 Jahren hier im Freien liegen soll. „Frohes Fest und ein erfolgreiches 1997“, lautet die Überschrift.

„Ein für uns nicht einfaches Jahr 1996, das Opfer von jedem Einzelnen verlangte, neigt sich dem Ende zu“, lauten die ersten Zeilen von Martin Landtmann, damals Vorsitzender der Geschäftsführung. Verbesserungen, Einsparungen, Probleme: Diese Worte dominieren den Text und vermitteln, wie schlecht es um den Werftstandort Warnemünde damals gestanden hat.

Der Hof des Gebäudes: Zugänge sind verschlossen und mit Bäumen und Sträuchern zugewachsen. Quelle: Moritz Naumann

Ein Bürogebäude der VEB und Kvaerner Warnowwerft

Ein Blick in die Historie: „Das Verwaltungsgebäude wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als Bürogebäude für die Hauptverwaltung des VEB Warnowwerft errichtet“, heißt es auf Nachfrage vonseiten der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Demnach datiere der Bau mit ziemlicher Sicherheit auf Anfang der 1950er Jahre und dieser wurde bis nach der Wende auch genutzt.

1992 übernahm das norwegische Unternehmen Kvaerner die Warnowwerft und unternahm kostspielige Versuche, begleitet von Subventionen in Milliarden-Höhe, die Werft zu modernisieren. Doch 2001 manövrierte sich der norwegische Mutterkonzern in finanzielle Schwierigkeiten. In diesem Zuge tat man sich mit dem norwegischen Mischkonzern Aker RGI zusammen, der 2003 sämtliche Anteile an Kvaerner übernahm. Das heute verwaiste Werftgebäude war zu diesem Zeitpunkt bereits leer gezogen. „Das Verwaltungsgebäude wurde bis in die 1990er Jahre als Bürogebäude genutzt.“ Seit Anfang der 2000er Jahre stehe es dauerhaft leer.

Eine Studie zur Inbetriebnahme

Heute ist die Hanse- und Universitätsstadt Rostock Inhaber der Fläche und damit auch des Gebäudes. „Dabei handelt es sich zwar nicht um ein Baudenkmal, aber es ist sicher ein bedeutsames Gebäude für die maritime Geschichte Rostocks. Auch prägt der imposante Bau das Warnemünder Stadtbild in diesem Bereich“, stellt Rostocks Finanzsenator, Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD), fest.

Hat es eine Zukunft? „In einer Studie und gutachterlichen Stellungnahme aus dem Jahr 2018 wurden der Zustand des Verwaltungsgebäudes Werft Warnemünde bewertet, Sanierungsmöglichkeiten aufgezeigt, Kosten benannt und Randbedingungen zur Wiederinbetriebnahme erläutert“, heißt es aus der Rostocker Pressestelle.

Grundlegender Sanierungsbedarf

Demnach haben die Untersuchungen ergeben, dass das Gebäude im Grundsatz erhaltungswürdig sei und zukünftig für eine Büronutzung wiederhergerichtet werden kann. Kostenpunkt? „Bei allen Varianten bewegt sich eine erste noch grobe Kostenschätzung auf ca. zehn Millionen Euro brutto.“ Es benötige eine grundlegende Sanierung aller relevanten Bauteile um Wände, Decken und Dachtragwerk. Auch die technischen Anlagen um Abwasser-, Wasser-, Wärme-, Strom- und Erdungsanlagen bedürfen einer grundlegenden Erneuerung.

Es seien mehrere Varianten denkbar, mit denen am Standort bis zu 180 Büroarbeitsplätze geschaffen werden könnten. Laut Gunar Abend, Abteilungsleiter Hafenbau- und Bewirtschaftung, sei auch ein Verkauf denkbar. Denn für eine Nutzung im Rahmen des Hafenamtes sei das Gebäude zu weit entfernt von den Standorten des Amtes am Übersee- und Stadthafen.

Viele Ideen für die Zukunft

Klar ist jedoch: Eine baldige Nutzung der Ruine ist nicht abzusehen, weiterführende Planungen sind nicht beauftragt. Und sollte man dennoch planen, das Gebäude nochmals einer Nutzung zuzuführen, seien zuvor noch diverse Hürden in Form von Entwurfs- und Genehmigungsplanungen und -verfahren zu nehmen, bevor es überhaupt zu einer eigentlichen Bauleistung kommen kann. „Der zeitliche Rahmen hierfür lässt sich derzeit schlecht einschätzen, aber von mehreren Jahren ist sicher auszugehen.“

Dennoch ist man sich über die Möglichkeiten, die sich mit dem Gebäude ergeben, bewusst: „Ideen dafür gibt es viele. Welchen konkreten Weg wir als Eigentümer des Objektes einschlagen, ist aber noch nicht entschieden“, sagt Rostocks Finanzsenator.

Von Moritz Naumann